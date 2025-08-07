OpenAI представила GPT-5: що відомо

$41.610.07
Ексклюзив
15:56 • 44681 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%
Ексклюзив
7 серпня, 14:11 • 44997 перегляди
"Антидержавне рішення": у Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки закликали скасувати передачу Державіаслужбою повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії
Ексклюзив
7 серпня, 12:15 • 102162 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
7 серпня, 11:55 • 102493 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
7 серпня, 09:40 • 93091 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
7 серпня, 09:15 • 141334 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
7 серпня, 08:14 • 74077 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
7 серпня, 06:56 • 47027 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозру
6 серпня, 22:17 • 46094 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 56622 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
Популярнi новини
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 116973 перегляди
Україна планує вийти ще з однієї угоди СНД: цього разу - про залік трудового стажу7 серпня, 11:42 • 47580 перегляди
Захист інтересів фармгігантів замість пацієнтів: як нардеп Кузьміних просуває лінію "Дарниці" під виглядом турботи про українцівPhoto7 серпня, 12:43 • 91035 перегляди
Стали відомі претенденти на трофей кращого молодого гравця року: хто у списку Photo7 серпня, 13:59 • 70264 перегляди
Раді пропонують звільняти міністрів за наслідками інтерпеляції: законопроєкт зареєстровано у парламенті 16:51 • 12983 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
15:56 • 44681 перегляди
Стали відомі претенденти на трофей кращого молодого гравця року: хто у списку Photo7 серпня, 13:59 • 70441 перегляди
Захист інтересів фармгігантів замість пацієнтів: як нардеп Кузьміних просуває лінію "Дарниці" під виглядом турботи про українцівPhoto7 серпня, 12:43 • 91192 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
7 серпня, 12:15 • 102161 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
7 серпня, 11:55 • 102492 перегляди
УНН Lite
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 117082 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 136518 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 145234 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 136177 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 146462 перегляди
OpenAI представила GPT-5: що відомо

Київ • УНН

 • 836 перегляди

OpenAI презентувала нову мовну модель GPT-5, яка вже доступна користувачам ChatGPT та розробникам. Гендиректор Сем Альтман порівняв її з "експертом рівня доктора наук", відзначивши значний стрибок у можливостях.

OpenAI представила GPT-5: що відомо

OpenAI випустила нову мовну модель GPT-5, яка вже доступна для користувачів ChatGPT і розробників, передає УНН з посиланням на The Verge.

OpenAI випускає GPT-5, свою нову флагманську модель, для всіх користувачів і розробників ChatGPT 

- пише видання.

Генеральний директор Сем Альтман заявив, що GPT-5 є кардинальним стрибком у порівнянні з попередніми моделями OpenAI. Він порівнює її з "чимось, від чого я просто не хочу повертатися", як перший iPhone з дисплеєм Retina.

GPT-3 нагадував спілкування зі старшокласником. Ви могли поставити йому питання. Можливо, ви отримали б правильну відповідь, а можливо, щось божевільне. GPT-4 здавався розмовою зі студентом коледжу. GPT-5 - це перший випадок, коли дійсно відчувається, що ви розмовляєте з експертом рівня доктора наук 

- сказав Альтман.

За його словами, GPT-5 використовує маршрутизатор, розроблений OpenAI, який автоматично перемикається на версію міркування для більш складних запитів або якщо ви скажете йому "подумай добре".

OpenAI надає GPT-5 у відкритий доступ для всіх користувачів ChatGPT. Однак для безкоштовних користувачів існує нерозкритий ліміт на кількість запитів, після досягнення якого маршрутизатор моделі перейде на менш потужну "міні-версію". Для розробників, які отримують доступ до GPT-5 через API OpenAI, модель буде доступна у трьох варіантах за різними цінами: GPT-5, GPT-5 mini та GPT-5 nano.

Альтман передбачив, що можливості GPT-5 в області кодування відкриють еру того, що він називає "програмним забезпеченням на замовлення". У тестах OpenAI модель показала кращі результати в кодуванні, ніж будь-яка інша, за такими критеріями: SWE-Bench, SWE-Lancer і Aider Polyglot.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що GPT-5 від OpenAI, новітня версія ШІ-технології, яка лягла в основу гіганта ChatGPT в 2022 році, має вийти найближчим часом, і користувачі будуть ретельно перевіряти, чи є цей крок у порівнянні з GPT-4 рівним попереднім досягненням дослідницької лабораторії.

Павло Башинський

Новини СвітуТехнології
Сем Альтман
OpenAI
ChatGPT