OpenAI представила GPT-5: що відомо
Київ • УНН
OpenAI презентувала нову мовну модель GPT-5, яка вже доступна користувачам ChatGPT та розробникам. Гендиректор Сем Альтман порівняв її з "експертом рівня доктора наук", відзначивши значний стрибок у можливостях.
Генеральний директор Сем Альтман заявив, що GPT-5 є кардинальним стрибком у порівнянні з попередніми моделями OpenAI. Він порівнює її з "чимось, від чого я просто не хочу повертатися", як перший iPhone з дисплеєм Retina.
GPT-3 нагадував спілкування зі старшокласником. Ви могли поставити йому питання. Можливо, ви отримали б правильну відповідь, а можливо, щось божевільне. GPT-4 здавався розмовою зі студентом коледжу. GPT-5 - це перший випадок, коли дійсно відчувається, що ви розмовляєте з експертом рівня доктора наук
За його словами, GPT-5 використовує маршрутизатор, розроблений OpenAI, який автоматично перемикається на версію міркування для більш складних запитів або якщо ви скажете йому "подумай добре".
OpenAI надає GPT-5 у відкритий доступ для всіх користувачів ChatGPT. Однак для безкоштовних користувачів існує нерозкритий ліміт на кількість запитів, після досягнення якого маршрутизатор моделі перейде на менш потужну "міні-версію". Для розробників, які отримують доступ до GPT-5 через API OpenAI, модель буде доступна у трьох варіантах за різними цінами: GPT-5, GPT-5 mini та GPT-5 nano.
Альтман передбачив, що можливості GPT-5 в області кодування відкриють еру того, що він називає "програмним забезпеченням на замовлення". У тестах OpenAI модель показала кращі результати в кодуванні, ніж будь-яка інша, за такими критеріями: SWE-Bench, SWE-Lancer і Aider Polyglot.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що GPT-5 від OpenAI, новітня версія ШІ-технології, яка лягла в основу гіганта ChatGPT в 2022 році, має вийти найближчим часом, і користувачі будуть ретельно перевіряти, чи є цей крок у порівнянні з GPT-4 рівним попереднім досягненням дослідницької лабораторії.