OpenAI представила GPT-5: что известно

Эксклюзив
15:56 • 42819 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Эксклюзив
14:11 • 43275 просмотра
"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании
Эксклюзив
7 августа, 12:15 • 99745 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
7 августа, 11:55 • 100147 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
7 августа, 09:40 • 91963 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
7 августа, 09:15 • 139418 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
7 августа, 08:14 • 73761 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
7 августа, 06:56 • 46910 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 46025 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 56582 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
Популярные новости
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 114811 просмотра
Украина планирует выйти еще из одного соглашения СНГ: на этот раз - о зачете трудового стажа7 августа, 11:42 • 46181 просмотра
Защита интересов фармгигантов вместо пациентов: как нардеп Кузьминых продвигает линию "Дарницы" под видом заботы об украинцахPhoto7 августа, 12:43 • 88379 просмотра
Стали известны претенденты на трофей лучшего молодого игрока года: кто в списке Photo13:59 • 67593 просмотра
Раде предлагают увольнять министров по результатам интерпелляции: законопроект зарегистрирован в парламенте16:51 • 11536 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Эксклюзив
15:56 • 42818 просмотра
Стали известны претенденты на трофей лучшего молодого игрока года: кто в списке Photo13:59 • 68121 просмотра
Защита интересов фармгигантов вместо пациентов: как нардеп Кузьминых продвигает линию "Дарницы" под видом заботы об украинцахPhoto7 августа, 12:43 • 88913 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
7 августа, 12:15 • 99742 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
7 августа, 11:55 • 100145 просмотра
УНН Lite
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 115271 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 135923 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 144691 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 135682 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 146007 просмотра
OpenAI представила GPT-5: что известно

Киев • УНН

 • 496 просмотра

OpenAI представила новую языковую модель GPT-5, которая уже доступна пользователям ChatGPT и разработчикам. Гендиректор Сэм Альтман сравнил ее с "экспертом уровня доктора наук", отметив значительный скачок в возможностях.

OpenAI представила GPT-5: что известно

OpenAI выпустила новую языковую модель GPT-5, которая уже доступна для пользователей ChatGPT и разработчиков, передает УНН со ссылкой на The Verge.

OpenAI выпускает GPT-5, свою новую флагманскую модель, для всех пользователей и разработчиков ChatGPT 

- пишет издание.

Генеральный директор Сэм Альтман заявил, что GPT-5 является кардинальным скачком по сравнению с предыдущими моделями OpenAI. Он сравнивает ее с "чем-то, от чего я просто не хочу возвращаться", как первый iPhone с дисплеем Retina.

GPT-3 напоминал общение со старшеклассником. Вы могли задать ему вопрос. Возможно, вы получили бы правильный ответ, а возможно, что-то сумасшедшее. GPT-4 казался разговором со студентом колледжа. GPT-5 - это первый случай, когда действительно чувствуется, что вы разговариваете с экспертом уровня доктора наук 

- сказал Альтман.

По его словам, GPT-5 использует маршрутизатор, разработанный OpenAI, который автоматически переключается на версию рассуждения для более сложных запросов или если вы скажете ему "подумай хорошо".

OpenAI предоставляет GPT-5 в открытый доступ для всех пользователей ChatGPT. Однако для бесплатных пользователей существует нераскрытый лимит на количество запросов, после достижения которого маршрутизатор модели перейдет на менее мощную "мини-версию". Для разработчиков, которые получают доступ к GPT-5 через API OpenAI, модель будет доступна в трех вариантах по разным ценам: GPT-5, GPT-5 mini и GPT-5 nano.

Альтман предсказал, что возможности GPT-5 в области кодирования откроют эру того, что он называет "программным обеспечением на заказ". В тестах OpenAI модель показала лучшие результаты в кодировании, чем любая другая, по таким критериям: SWE-Bench, SWE-Lancer и Aider Polyglot.

Напомним

Ранее сообщалось, что GPT-5 от OpenAI, новейшая версия ИИ-технологии, которая легла в основу гиганта ChatGPT в 2022 году, должна выйти в ближайшее время, и пользователи будут тщательно проверять, является ли этот шаг по сравнению с GPT-4 равным предыдущим достижениям исследовательской лаборатории.

Павел Башинский

Новости МираТехнологии
Сэм Альтман
OpenAI
ЧатГПТ