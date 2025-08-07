OpenAI представила GPT-5: что известно
Киев • УНН
OpenAI представила новую языковую модель GPT-5, которая уже доступна пользователям ChatGPT и разработчикам. Гендиректор Сэм Альтман сравнил ее с "экспертом уровня доктора наук", отметив значительный скачок в возможностях.
OpenAI выпустила новую языковую модель GPT-5, которая уже доступна для пользователей ChatGPT и разработчиков, передает УНН со ссылкой на The Verge.
OpenAI выпускает GPT-5, свою новую флагманскую модель, для всех пользователей и разработчиков ChatGPT
Генеральный директор Сэм Альтман заявил, что GPT-5 является кардинальным скачком по сравнению с предыдущими моделями OpenAI. Он сравнивает ее с "чем-то, от чего я просто не хочу возвращаться", как первый iPhone с дисплеем Retina.
GPT-3 напоминал общение со старшеклассником. Вы могли задать ему вопрос. Возможно, вы получили бы правильный ответ, а возможно, что-то сумасшедшее. GPT-4 казался разговором со студентом колледжа. GPT-5 - это первый случай, когда действительно чувствуется, что вы разговариваете с экспертом уровня доктора наук
По его словам, GPT-5 использует маршрутизатор, разработанный OpenAI, который автоматически переключается на версию рассуждения для более сложных запросов или если вы скажете ему "подумай хорошо".
OpenAI предоставляет GPT-5 в открытый доступ для всех пользователей ChatGPT. Однако для бесплатных пользователей существует нераскрытый лимит на количество запросов, после достижения которого маршрутизатор модели перейдет на менее мощную "мини-версию". Для разработчиков, которые получают доступ к GPT-5 через API OpenAI, модель будет доступна в трех вариантах по разным ценам: GPT-5, GPT-5 mini и GPT-5 nano.
Альтман предсказал, что возможности GPT-5 в области кодирования откроют эру того, что он называет "программным обеспечением на заказ". В тестах OpenAI модель показала лучшие результаты в кодировании, чем любая другая, по таким критериям: SWE-Bench, SWE-Lancer и Aider Polyglot.
Напомним
Ранее сообщалось, что GPT-5 от OpenAI, новейшая версия ИИ-технологии, которая легла в основу гиганта ChatGPT в 2022 году, должна выйти в ближайшее время, и пользователи будут тщательно проверять, является ли этот шаг по сравнению с GPT-4 равным предыдущим достижениям исследовательской лаборатории.