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ООН не вистачає коштів для допомоги Україні цієї зими

ООН не вистачає коштів для допомоги Україні цієї зими

Київ • УНН

 • 14476 перегляди

УВКБ ООН заявило про брак фінансування для допомоги Україні в умовах знищення половини енергосистеми. Агентство надає допомогу ВПО, але потребує додаткових коштів для підтримки вразливих верств населення.

Організації Об'єднаних Націй бракує коштів, необхідних для того, щоб допомогти Україні пережити зиму на тлі того, що удари рф знищили половину потужності української енергосистеми, заявило в четвер агентство ООН у справах біженців, передає Barrons із посиланням на AFP, пише УНН. 

Реальність така, що фінансування таких організацій, як наша, занадто мале в цю пору року - ми фінансуємося на 47 відсотків

- заявила представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг.

Вона також вказала, що очікування і прохання української влади про підтримку з боку таких організацій, як УВКБ ООН зростають.

Наразі в Україні налічується близько 3,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб, але наступ російської армії на сході Донецької області та збільшення кількості авіаударів змушують дедалі більше людей залишати свої домівки.

"З 1 серпня майже 99 000 осіб були евакуйовані або втекли з прифронтових сіл у Донецькій області", - сказала Ліндхольм Біллінг.

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УВКБ ООН надає допомогу місцевим українським організаціям у розміщенні ВПО і допомагає найбільш вразливим верствам населення продуктами, щоб вони могли пережити зиму.

Зазначається, що близько 650 тисяч осіб отримують таку допомогу як теплий одяг або комплекти для утеплення будинків.

"Якщо ми зможемо отримати кошти, я впевнена, що ми зможемо їм допомогти", - сказала Біллінг.

Як пише Barrons, європейські чиновники в сусідніх з Україною країнах побоюються, що якщо не буде надано термінової допомоги в налагодженні енергопостачання, то цієї зими в ЄС може хлинути нова хвиля біженців.

З літа УВКБ ООН відзначає зростання кількості людей, які посилаються на перебої в подачі електроенергії або її відсутність як основну причину для від'їзду з країни.

За словами представниці УВКБ ООН, різке збільшення кількості російських страйків і сувора зима можуть призвести до значного зростання кількості біженців.

"Тому головний висновок полягає в тому, що Україні вкрай важливо отримати підтримку для відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури та створення децентралізованих генерувальних потужностей", - додала вона.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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