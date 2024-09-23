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Швейцарія планує спростити працевлаштування для українських біженців

Швейцарія планує спростити працевлаштування для українських біженців

Київ • УНН

 • 32167 перегляди

Уряд Швейцарії планує замінити вимогу щодо дозволу на роботу системою реєстрації для українців зі статусом S. Проєкт змін має бути підготовлений до лютого 2025 року.

Уряд Швейцарії має намір спростити працевлаштування українців зі статусом S. Про це повідомляє SwissInfo, пише УНН.

Деталі

Уряд Швейцарії доручив Міністерству юстиції та поліції підготувати проєкт консультацій з метою спрощення працевлаштування українців зі статусом S.

Нинішню вимогу щодо дозволу на роботу пропонують замінити на систему реєстрації. Проєкт просять підготувати до лютого 2025 року.

Біженці, які мають статус S, будуть зобов'язані реєструватись у державній службі зайнятості. А ті, хто працює, повинні мати можливість змінювати кантони та зобов'язані брати участь в інтеграційних заходах.

Доповнення

За даними Міграційної служби Швейцарії, наразі 66 182 українців мають дійсний статус S. Проте дія 26 392 дозволів на статус S була припинена з моменту їх першої видачі у березні 2022 року.

За даними Державного секретаріату з міграції (SEM), переважна більшість біженців або добровільно відмовилися від своїх дозволів S або залишили Швейцарію.

Статус захисту S надає право жити та працювати у Швейцарії, а також отримувати доступ до соціального забезпечення.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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