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Швейцария планирует упростить трудоустройство для украинских беженцев

Киев  •  УНН

 • 32157 просмотра

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Правительство Швейцарии планирует заменить требование о разрешении на работу системой регистрации для украинцев со статусом S. Проект изменений должен быть подготовлен до февраля 2025 года.

Правительство Швейцарии намерено упростить трудоустройство украинцев со статусом S. Об этом сообщает SwissInfo, пишет УНН.

Детали

Правительство Швейцарии поручило Министерству юстиции и полиции подготовить проект консультаций с целью упрощения трудоустройства украинцев со статусом S.

Нынешнее требование о разрешении на работу предлагают заменить на систему регистрации. Проект просят подготовить до февраля 2025 года.

Беженцы, которые имеют статус S, будут обязаны регистрироваться в государственной службе занятости. А те, кто работает, должны иметь возможность менять кантоны и обязаны участвовать в интеграционных мероприятиях.

Дополнение

По данным Миграционной службы Швейцарии, сейчас 66 182 украинцев имеют действительный статус S. Однако действие 26 392 разрешений на статус S было прекращено с момента их первой выдачи в марте 2022 года.

По данным Государственного секретариата по миграции (SEM), подавляющее большинство беженцев либо добровольно отказались от своих разрешений S или покинули Швейцарию.

Статус защиты S дает право жить и работать в Швейцарии, а также получать доступ к социальному обеспечению.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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