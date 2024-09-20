«Это невозможно": в ЕС заявили, что не будут возвращать мужчин мобилизационного возраста в Украину

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Еврокомиссар по миграции заявила, что ЕС не будет выдворять украинских беженцев принудительно. В ЕС находится 4,5 млн украинцев под временной защитой, обсуждается возможность предоставления им постоянного статуса.

Страны Европейского союза не будут выдворять украинских беженцев принудительно. Сейчас в ЕС находится 4,5 млн украинцев под временной защитой, рассказала еврокомиссар по миграции Илва Йоханссон в комментарии «Радио Свобода»,  передает УНН

«Это невозможно согласно Директиве о временной защите (документ, регулирующий статус украинских беженцев на территории ЕС - ред.)», - отметила еврокомиссар по миграции Илва Йоханссон.

На уточняющий вопрос, помог ли бы ЕС Украине вернуть ее мужчин призывного возраста из-за границы, Йоханссон отметила, что никого не будут выдворять с территории Евросоюза принудительно.

Еврокомиссар также отрицает давление со стороны Киева на Евросоюз побуждая вернуть украинских беженцев домой. 

Я никогда не чувствовала такого давления ни со стороны Киева, ни со стороны украинского правительства. Должна сказать: у нас прекрасное сотрудничество и очень-очень хороший диалог, и это настоящий обмен мнениями. Мы удивительно тесно сотрудничаем, и это удается очень хорошо

- заметила она. 

Йоханссон указала, что сейчас в странах ЕС 4,5 миллиона украинцев, на которых распространяется директива о временной защите. Цифры растут на протяжении последних восемнадцати месяцев.

«Прирост - около 10-ти тысяч в неделю. И мы также видим, как люди возвращаются. Тем не менее, количество людей, на которых распространяется директива о временной защите, постоянно растет. Это - не резкое повышение. Но рост есть», - рассказала еврокомиссар.

 Она указала на возможное изменение статуса украинских беженцев с временного  на постоянный.  Это то, что сейчас обсуждается вместе с государствами-членами. 

У нас есть украинцы, которые хотели бы остаться в ЕС и иметь стабильное разрешение на пребывание в Евросоюзе. У нас есть другие, которые готовятся вернуться в Украину, и нам также нужно поддержать тех, кто хочет это сделать и стать частью ее восстановления. Поэтому мы должны подготовиться к обоим (случаям - ред.). И страны-члены очень активны в этой дискуссии. И мы все, и они - в поисках общеевропейского решения.

- рассказала еврокомиссар. 

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