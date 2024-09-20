"Це неможливо": у ЄС заявили, що не повертатимуть чоловіків мобілізаційного віку до України

Країни Європейського союзу не видворятимуть українських біженців примусово. Наразі в ЄС перебуває 4,5 млн українців під тимчасовим захистом, розповіла єврокомісарка з міграції Ілва Йоганссон у коментарі "Радіо Свобода", передає УНН.

"Це неможливо згідно з Директивою про тимчасовий захист (документ, що регулює статус українських біженців на території ЄС - ред.)", – зауважила єврокомісарка з міграції Ілва Йоганссон.

На уточнююче запитання, чи ЄС допоміг би Україні повернути її чоловіків призовного віку з-за кордону, Йоганссон зазначила, що нікого не видворятимуть із території Євросоюзу примусово.

Єврокомісарка також заперечила тиск зі боку Києва на Євросоюз спонукаючи повернути українських біженців додому.

Я ніколи не відчувала такого тиску ні з боку Києва, ні з боку українського уряду. Мушу сказати: у нас чудова співпраця і дуже-дуже хороший діалог, і це справжній обмін думками. Ми напрочуд тісно співпрацюємо, і це вдається дуже добре - зауважила вона.

Йоганссон вказала, що наразі в країнах ЄС 4,5 мільйона українців, на яких поширюється директива про тимчасовий захист. Цифри зростають упродовж останніх вісімнадцяти місяців.

"Приріст – близько 10-ти тисяч на тиждень. І ми також бачимо, як люди повертаються. Тим не менше, кількість людей, на яких поширюється директива про тимчасовий захист, постійно зростає. Це – не різке підвищення. Але зростання є", - розповіла єврокомісарка.

Вона вказала на можливу зміну статус українських біженців з тимчасового на постійний. Це те, що зараз обговорюються разом із державами-членами.

У нас є українці, які хотіли би залишитися в ЄС і мати стабільний дозвіл на перебування в Євросоюзі. У нас є інші, які готуються повернутися до України, і нам також потрібно підтримати тих, хто хоче це зробити та стати частиною її відновлення. Тому ми повинні підготуватися до обох (випадків – ред.). І країни-члени дуже активні в цій дискусії. І ми всі, й вони – в пошуках загальноєвропейського рішення. - розповіла єврокомісарка.

Голова МЗС розповів про три ключові напрямки нової політики щодо українців за кордоном