ООН не хватает средств для помощи Украине этой зимой

Организации Объединенных Наций не хватает средств, необходимых для того, чтобы помочь Украине пережить зиму на фоне того, что удары РФ уничтожили половину мощности украинской энергосистемы, заявило в четверг агентство ООН по делам беженцев, передает Barrons со ссылкой на AFP, пишет УНН.



Реальность такова, что финансирование таких организаций, как наша, слишком мало в это время года - мы финансируемся на 47 процентов - заявила представительница УВКБ ООН в Украине Каролина Линдхольм Биллинг.

Она также указала, что ожидания и просьбы украинских властей о поддержке со стороны таких организаций, как УВКБ ООН растут.

Сейчас в Украине насчитывается около 3,6 миллиона внутренне перемещенных лиц, но наступление российской армии на востоке Донецкой области и увеличение количества авиаударов заставляют все больше людей покидать свои дома.

"С 1 августа почти 99 000 человек были эвакуированы или бежали из прифронтовых сел в Донецкой области", - сказала Линдхольм Биллинг.

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УВКБ ООН оказывает помощь местным украинским организациям в размещении ВПЛ и помогает наиболее уязвимым слоям населения продуктами, чтобы они могли пережить зиму.

Отмечается, что около 650 тысяч человек получают такую помощь как теплая одежда или комплекты для утепления домов.

"Если мы сможем получить средства, я уверена, что мы сможем им помочь", - сказала Биллинг.

Как пишет Barrons, европейские чиновники в соседних с Украиной странах опасаются, что если не будет оказана срочная помощь в налаживании энергоснабжения, то этой зимой в ЕС может хлынуть новая волна беженцев.

С лета УВКБ ООН отмечает рост количества людей, которые ссылаются на перебои в подаче электроэнергии или ее отсутствие как основную причину для отъезда из страны.

По словам представительницы УВКБ ООН, резкое увеличение количества российских забастовок и суровая зима могут привести к значительному росту количества беженцев.

"Поэтому главный вывод заключается в том, что Украине крайне важно получить поддержку для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры и создания децентрализованных генерирующих мощностей", - добавила она.

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