Онлайн-сервіси Укрзалізниці не працюють через технічний збій: квитки можна купити лише у касах
Київ • УНН
Через технічний збій у провайдера онлайн-сервіси "Укрзалізниці", включно з мобільним застосунком і сайтом, тимчасово недоступні, наразі їх можна придбати у залізничних касах. Про це повідомляє пресслужба перевізника, пише УНН.
Деталі
"Тимчасово недоступні онлайн-сервіси компанії, зокрема застосунок для купівлі квитків та офіційний сайт. Найближчим часом роботу сервісів буде відновлено. Квитки доступні у касах", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
2 жовтня росія здійснила масовані удари по Одесі, Київщині, Дніпропетровщині та Запоріжжю. В Одесі обстріляно депо Укрзалізниці, поранено машиніста, також постраждала залізнична інфраструктура на Півночі.