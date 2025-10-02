Онлайн-сервисы Укрзализныци не работают из-за технического сбоя: билеты можно купить только в кассах

$41.220.08
09:13 • 3954 просмотра
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
07:38 • 12005 просмотра
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
06:36 • 16031 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
05:53 • 15721 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
05:30 • 26302 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
2 октября, 03:16 • 17097 просмотра
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен
1 октября, 23:57 • 19448 просмотра
Силы обороны рассекли "Добропольский выступ" и продвинулись до 1400 м - СырскийPhoto
1 октября, 17:21 • 37018 просмотра
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 50800 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 14:16 • 30357 просмотра
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
Боевые медики получили упрощенный доступ к работе в гражданской медицине и новой специальности2 октября, 01:45 • 14264 просмотра
На Буковине выявили контрабанду премиального французского вина почти на 1,6 миллионаPhoto2 октября, 02:33 • 16754 просмотра
Ветераны смогут подать заявление на удостоверение участника боевых действий в ЦПАУ: правительство изменило процедуру2 октября, 03:06 • 16754 просмотра
Украину накрыла мощная магнитная буря: прогноз на ближайшие дниPhoto05:59 • 14171 просмотра
День учителя 2025: что подарить педагогу07:31 • 13258 просмотра
День учителя 2025: что подарить педагогу07:31 • 13404 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto05:30 • 26302 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 50800 просмотра
Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно Степану Чубенко: кто он и что случилось с его убийцамиPhoto1 октября, 13:07 • 42084 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
Эксклюзив
1 октября, 12:21 • 56775 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Метте Фредериксен
Роксолана Пидласа
Сэм Альтман
Украина
Соединённые Штаты
Копенгаген
Европа
Дания
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 45700 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 54402 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 37107 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 39898 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 49518 просмотра
Фокс Ньюс
9К720 Искандер
Шахед-136
MIM-104 Patriot
МиГ-31

Онлайн-сервисы Укрзализныци не работают из-за технического сбоя: билеты можно купить только в кассах

Киев • УНН

 • 252 просмотра

Укрзализныця сообщила о техническом сбое у интернет-провайдера. В настоящее время недоступны онлайн-сервисы компании, в том числе приложение для покупки билетов и официальный сайт. Билеты можно приобрести в кассах.

Онлайн-сервисы Укрзализныци не работают из-за технического сбоя: билеты можно купить только в кассах

Из-за технического сбоя у провайдера онлайн-сервисы "Укрзализныци", включая мобильное приложение и сайт, временно недоступны, сейчас их можно приобрести в железнодорожных кассах. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика, пишет УНН.

Подробности

"Временно недоступны онлайн-сервисы компании, в частности приложение для покупки билетов и официальный сайт. В ближайшее время работа сервисов будет восстановлена. Билеты доступны в кассах", - говорится в сообщении.

Напомним

2 октября Россия нанесла массированные удары по Одессе, Киевщине, Днепропетровщине и Запорожью. В Одессе обстреляно депо Укрзализныци, ранен машинист, также пострадала железнодорожная инфраструктура на Севере.

Ольга Розгон

Общество
Украинская железная дорога