Онлайн-сервисы Укрзализныци не работают из-за технического сбоя: билеты можно купить только в кассах
Киев • УНН
Из-за технического сбоя у провайдера онлайн-сервисы "Укрзализныци", включая мобильное приложение и сайт, временно недоступны, сейчас их можно приобрести в железнодорожных кассах. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика, пишет УНН.
"Временно недоступны онлайн-сервисы компании, в частности приложение для покупки билетов и официальный сайт. В ближайшее время работа сервисов будет восстановлена. Билеты доступны в кассах", - говорится в сообщении.
