Омбудсман Лубінець закликав забезпечити безпеку дітей після побиття учня у Чернівецькій школі

19:55 • 10520 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26618 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 34939 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52219 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33812 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50334 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41346 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22942 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24848 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26280 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні11 листопада, 16:44 • 18563 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні11 листопада, 17:24 • 11110 перегляди
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов11 листопада, 18:13 • 17411 перегляди
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачівVideo19:26 • 9172 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5680 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 14:28 • 52216 перегляди
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананомPhoto11 листопада, 13:27 • 45814 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора11 листопада, 13:01 • 50333 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
11 листопада, 12:30 • 41345 перегляди
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькоюPhoto10 листопада, 14:34 • 94107 перегляди
Дональд Трамп
Олексій Чернишов
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Герман Галущенко
Україна
Велика Британія
Німеччина
Італія
Ізраїль
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5814 перегляди
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларівPhoto11 листопада, 14:28 • 29989 перегляди
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів 11 листопада, 09:14 • 35255 перегляди
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможціPhoto10 листопада, 13:25 • 60954 перегляди
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта10 листопада, 10:51 • 136942 перегляди
Омбудсман Лубінець закликав забезпечити безпеку дітей після побиття учня у Чернівецькій школі

Київ • УНН

 • 6422 перегляди

Дмитро Лубінець відреагував на побиття школяра на Буковині, де однокласник завдав тілесних ушкоджень. Директор школи приховала інцидент, не повідомила поліцію та ігнорувала перебування кривдника під домашнім арештом.

Омбудсман Лубінець закликав забезпечити безпеку дітей після побиття учня у Чернівецькій школі

Український омбудсман Дмитро Лубінець звернув увагу на випадок насильства в одній зі шкіл Чернівецької області, підкресливши, що навчальні заклади мають бути просторами безпеки, а не насильства. Про це він написав у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Навчальний заклад має бути простором безпеки, а не насильства! Нещодавно у соціальних мережах з’явилося відео, на якому зафіксовано побиття учня в одній зі шкіл Вижницького району. Це є неприпустимим, адже жодна дитина не повинна ставати жертвою насильства, тим більше – у стінах навчального закладу, де вона має почуватися в безпеці 

– написав Лубінець у своєму Телеграм-каналі. 

Омбудсман уточнив, що під час моніторингового візиту Представниці Лубінця в регіоні Ірини Ісопенко встановлено: тілесні ушкодження неповнолітньому наніс однокласник. Хлопець самовільно залишив школу, але працівники закладу не з’ясували причин його відсутності. 

Це – пряме свідчення порушення права дитини на безпеку 

– зазначив Лубінець.

Також під час візиту виявлено низку серйозних порушень з боку адміністрації школи: директор не повідомила поліцію та Службу у справах дітей, приховала факт того, що кривдник перебував під домашнім арештом у справі про наркотики, і не вжила превентивних заходів. Відсутня системна робота із запобігання булінгу та насильству, відповідна документація не ведеться.

Український омбудсман взяв під особистий контроль справу про голодування українця в італійській в'язниці04.11.25, 20:40 • 3702 перегляди

Мати дитини повідомила, що після інциденту жоден представник адміністрації школи не поцікавився станом здоров’я хлопця. Нині дитина перебуває у лікарні з ознаками струсу головного мозку та отримує психологічну допомогу, організовану поліцією 

– додав омбудсман.

Лубінець звернувся до керівництва всіх закладів освіти: "Створення безпечного середовища для дітей – це не формальність, а пряма відповідальність кожного директора, педагога та психолога. Будь-яке зволікання чи байдужість у таких випадках – це співучасть у порушенні прав дитини".

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини вже направив листи до компетентних органів для належного реагування та наголосив на невідворотності відповідальності за порушення Конвенції ООН про права дитини.

8 дітей проживали без вікон, дверей та їжі, батько вбив власну дочку: бездіяльність служб коштує дітям життя - Лубінець14.10.25, 07:44 • 11395 переглядiв

Степан Гафтко

