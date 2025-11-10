Омбудсман Лубінець закликав забезпечити безпеку дітей після побиття учня у Чернівецькій школі
Дмитро Лубінець відреагував на побиття школяра на Буковині, де однокласник завдав тілесних ушкоджень. Директор школи приховала інцидент, не повідомила поліцію та ігнорувала перебування кривдника під домашнім арештом.
Український омбудсман Дмитро Лубінець звернув увагу на випадок насильства в одній зі шкіл Чернівецької області, підкресливши, що навчальні заклади мають бути просторами безпеки, а не насильства. Про це він написав у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.
Деталі
Навчальний заклад має бути простором безпеки, а не насильства! Нещодавно у соціальних мережах з’явилося відео, на якому зафіксовано побиття учня в одній зі шкіл Вижницького району. Це є неприпустимим, адже жодна дитина не повинна ставати жертвою насильства, тим більше – у стінах навчального закладу, де вона має почуватися в безпеці
Омбудсман уточнив, що під час моніторингового візиту Представниці Лубінця в регіоні Ірини Ісопенко встановлено: тілесні ушкодження неповнолітньому наніс однокласник. Хлопець самовільно залишив школу, але працівники закладу не з’ясували причин його відсутності.
Це – пряме свідчення порушення права дитини на безпеку
Також під час візиту виявлено низку серйозних порушень з боку адміністрації школи: директор не повідомила поліцію та Службу у справах дітей, приховала факт того, що кривдник перебував під домашнім арештом у справі про наркотики, і не вжила превентивних заходів. Відсутня системна робота із запобігання булінгу та насильству, відповідна документація не ведеться.
Мати дитини повідомила, що після інциденту жоден представник адміністрації школи не поцікавився станом здоров’я хлопця. Нині дитина перебуває у лікарні з ознаками струсу головного мозку та отримує психологічну допомогу, організовану поліцією
Лубінець звернувся до керівництва всіх закладів освіти: "Створення безпечного середовища для дітей – це не формальність, а пряма відповідальність кожного директора, педагога та психолога. Будь-яке зволікання чи байдужість у таких випадках – це співучасть у порушенні прав дитини".
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини вже направив листи до компетентних органів для належного реагування та наголосив на невідворотності відповідальності за порушення Конвенції ООН про права дитини.
