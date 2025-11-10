Омбудсмен Лубинец призвал обеспечить безопасность детей после избиения ученика в Черновицкой школе
Дмитрий Лубинец отреагировал на избиение школьника на Буковине, где одноклассник нанес телесные повреждения. Директор школы скрыла инцидент, не сообщила полицию и игнорировала пребывание обидчика под домашним арестом.
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец обратил внимание на случай насилия в одной из школ Черновицкой области, подчеркнув, что учебные заведения должны быть пространствами безопасности, а не насилия. Об этом он написал в своем Телеграм-канале, пишет УНН.
Детали
Учебное заведение должно быть пространством безопасности, а не насилия! Недавно в социальных сетях появилось видео, на котором зафиксировано избиение ученика в одной из школ Вижницкого района. Это недопустимо, ведь ни один ребенок не должен становиться жертвой насилия, тем более – в стенах учебного заведения, где он должен чувствовать себя в безопасности
Омбудсмен уточнил, что во время мониторингового визита Представительницы Лубинца в регионе Ирины Исопенко установлено: телесные повреждения несовершеннолетнему нанес одноклассник. Парень самовольно покинул школу, но работники заведения не выяснили причин его отсутствия.
Это – прямое свидетельство нарушения права ребенка на безопасность
Также во время визита выявлен ряд серьезных нарушений со стороны администрации школы: директор не сообщила полицию и Службу по делам детей, скрыла факт того, что обидчик находился под домашним арестом по делу о наркотиках, и не приняла превентивных мер. Отсутствует системная работа по предотвращению буллинга и насилия, соответствующая документация не ведется.
Мать ребенка сообщила, что после инцидента ни один представитель администрации школы не поинтересовался состоянием здоровья мальчика. Сейчас ребенок находится в больнице с признаками сотрясения головного мозга и получает психологическую помощь, организованную полицией
Лубинец обратился к руководству всех учебных заведений: "Создание безопасной среды для детей – это не формальность, а прямая ответственность каждого директора, педагога и психолога. Любое промедление или безразличие в таких случаях – это соучастие в нарушении прав ребенка".
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека уже направил письма в компетентные органы для надлежащего реагирования и подчеркнул неотвратимость ответственности за нарушение Конвенции ООН о правах ребенка.
