13:36 • 22418 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
Эксклюзив
13:10 • 30384 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
12:12 • 27051 просмотра
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10 ноября, 10:02 • 41054 просмотра
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 09:50 • 78465 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:28 • 40497 просмотра
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
10 ноября, 08:17 • 44133 просмотра
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетикиPhoto
10 ноября, 04:17 • 38703 просмотра
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
10 ноября, 00:30 • 30800 просмотра
Зеленский: Путин может напасть на ЕС до завершения войны в Украине
9 ноября, 12:22 • 54506 просмотра
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
публикации
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Омбудсмен Лубинец призвал обеспечить безопасность детей после избиения ученика в Черновицкой школе

Киев • УНН

 • 1778 просмотра

Дмитрий Лубинец отреагировал на избиение школьника на Буковине, где одноклассник нанес телесные повреждения. Директор школы скрыла инцидент, не сообщила полицию и игнорировала пребывание обидчика под домашним арестом.

Омбудсмен Лубинец призвал обеспечить безопасность детей после избиения ученика в Черновицкой школе

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец обратил внимание на случай насилия в одной из школ Черновицкой области, подчеркнув, что учебные заведения должны быть пространствами безопасности, а не насилия. Об этом он написал в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Детали

Учебное заведение должно быть пространством безопасности, а не насилия! Недавно в социальных сетях появилось видео, на котором зафиксировано избиение ученика в одной из школ Вижницкого района. Это недопустимо, ведь ни один ребенок не должен становиться жертвой насилия, тем более – в стенах учебного заведения, где он должен чувствовать себя в безопасности 

– написал Лубинец в своем Телеграм-канале. 

Омбудсмен уточнил, что во время мониторингового визита Представительницы Лубинца в регионе Ирины Исопенко установлено: телесные повреждения несовершеннолетнему нанес одноклассник. Парень самовольно покинул школу, но работники заведения не выяснили причин его отсутствия. 

Это – прямое свидетельство нарушения права ребенка на безопасность 

– отметил Лубинец.

Также во время визита выявлен ряд серьезных нарушений со стороны администрации школы: директор не сообщила полицию и Службу по делам детей, скрыла факт того, что обидчик находился под домашним арестом по делу о наркотиках, и не приняла превентивных мер. Отсутствует системная работа по предотвращению буллинга и насилия, соответствующая документация не ведется.

Украинский омбудсмен взял под личный контроль дело о голодовке украинца в итальянской тюрьме

Мать ребенка сообщила, что после инцидента ни один представитель администрации школы не поинтересовался состоянием здоровья мальчика. Сейчас ребенок находится в больнице с признаками сотрясения головного мозга и получает психологическую помощь, организованную полицией 

– добавил омбудсмен.

Лубинец обратился к руководству всех учебных заведений: "Создание безопасной среды для детей – это не формальность, а прямая ответственность каждого директора, педагога и психолога. Любое промедление или безразличие в таких случаях – это соучастие в нарушении прав ребенка".

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека уже направил письма в компетентные органы для надлежащего реагирования и подчеркнул неотвратимость ответственности за нарушение Конвенции ООН о правах ребенка.

8 детей жили без окон, дверей и еды, отец убил собственную дочь: бездействие служб стоит детям жизни - Лубинец

Степан Гафтко

