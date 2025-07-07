Окупанти завдали удару по обʼєкту "Сумиобленерго", пошкоджено обладнання
Київ • УНН
Російські окупанти завдали удару по об'єкту АТ "Сумиобленерго", пошкодивши енергетичне обладнання. Тривають відновлювальні роботи для повернення електропостачання жителям міста.
Сьогодні ввечері російські окупанти завдали удару по одному з обʼєктів АТ "Сумиобленерго", пошкоджено енергетичне обладнання товариства, передає УНН із посиланням на Міненерго.
Деталі
За даними відомства, внаслідок атаки ворожого БПЛА пошкоджено енергетичне обладнання "Сумиобленерго".
Тривають відновлювальні роботи, щоб повернути електропостачання для жителів міста в найкоротші терміни
Нагадаємо
Російські війська атакували об'єкт цивільної інфраструктури на околиці Сумської громади ударним БпЛА. Двоє людей отримали легкі поранення, пошкоджено приміщення.