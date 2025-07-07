Ворожий безпілотник атакував околиці Сумської громади: двоє постраждалих
Київ • УНН
Російські війська атакували об'єкт цивільної інфраструктури на околиці Сумської громади ударним БпЛА. Двоє людей отримали легкі поранення, пошкоджено приміщення.
Армія рф атакувала обʼєкт цивільної інфраструктури на околиці Сумської громади, двоє людей отримали легкі поранення. Про це повідомив голова сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.
Ворог завдав удару по обʼєкту цивільної інфраструктури на околиці Сумської громади. Попередньо, атака була здійснена з використанням ударного БпЛА
За словами голови Сумської ОВА, унаслідок обстрілу двоє людей отримали легкі поранення, їм надають медичну допомогу.
Пошкоджені приміщення, триває ліквідація наслідків, резюмував Григоров.
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