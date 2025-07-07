Ворожий безпілотник атакував околиці Сумської громади: двоє постраждалих

Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"

Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"

Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"

Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе" 7 липня, 08:59 • 43693 перегляди

П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні

П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні

П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні

П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні 5 липня, 17:41 • 260789 перегляди

Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт

Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт

Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт

Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт 5 липня, 08:59 • 105516 перегляди