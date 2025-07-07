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Ворожий безпілотник атакував околиці Сумської громади: двоє постраждалих

Київ • УНН

 • 83 перегляди

Російські війська атакували об'єкт цивільної інфраструктури на околиці Сумської громади ударним БпЛА. Двоє людей отримали легкі поранення, пошкоджено приміщення.

Ворожий безпілотник атакував околиці Сумської громади: двоє постраждалих

Армія рф атакувала обʼєкт цивільної інфраструктури на околиці Сумської громади, двоє людей отримали легкі поранення. Про це повідомив голова сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.

Ворог завдав удару по обʼєкту цивільної інфраструктури на околиці Сумської громади. Попередньо, атака була здійснена з використанням ударного БпЛА 

- повідомив Григоров.

За словами голови Сумської ОВА, унаслідок обстрілу двоє людей отримали легкі поранення, їм надають медичну допомогу.

Пошкоджені приміщення, триває ліквідація наслідків, резюмував Григоров.

У Сумській громаді є влучання ворожого безпілотника: вибуховою хвилею пошкоджено вікна маршрутки02.07.25, 18:54 • 1334 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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