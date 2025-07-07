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Вражеский беспилотник атаковал окраины Сумской громады: двое пострадавших

Киев • УНН

 • 71 просмотра

Российские войска атаковали объект гражданской инфраструктуры на окраине Сумской громады ударным БпЛА. Два человека получили легкие ранения, повреждены помещения.

Вражеский беспилотник атаковал окраины Сумской громады: двое пострадавших

Армия рф атаковала объект гражданской инфраструктуры на окраине Сумской громады, двое людей получили легкие ранения. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

Враг нанес удар по объекту гражданской инфраструктуры на окраине Сумской громады. Предварительно, атака была осуществлена с использованием ударного БпЛА

- сообщил Григоров.

По словам главы Сумской ОВА, в результате обстрела два человека получили легкие ранения, им оказывают медицинскую помощь.

Повреждены помещения, продолжается ликвидация последствий, резюмировал Григоров.

В Сумской громаде есть попадание вражеского беспилотника: взрывной волной повреждены окна маршрутки02.07.25, 18:54 • 1334 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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