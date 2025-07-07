Оккупанты нанесли удар по объекту "Сумыоблэнерго", повреждено оборудование
Киев • УНН
Российские оккупанты нанесли удар по объекту АО "Сумыоблэнерго", повредив энергетическое оборудование. Продолжаются восстановительные работы для возвращения электроснабжения жителям города.
Сегодня вечером российские оккупанты нанесли удар по одному из объектов АО "Сумыоблэнерго", повреждено энергетическое оборудование общества, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.
Детали
По данным ведомства, в результате атаки вражеского БПЛА повреждено энергетическое оборудование "Сумыоблэнерго".
Продолжаются восстановительные работы, чтобы вернуть электроснабжение для жителей города в кратчайшие сроки
Напомним
Российские войска атаковали объект гражданской инфраструктуры на окраине Сумской общины ударным БпЛА. Два человека получили легкие ранения, повреждено помещение.