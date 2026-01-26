Окупанти примушують мешканців Мелітополя здавати кров для військових рф - ЦНС

У Мелітополі відбувся так званий "день донорства", організований окупаційною адміністрацією в умовах фактичного примусу. Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що до здачі крові залучали працівників державних установ, а також персонал медичного закладу, на базі якого проходив захід. Йдеться про Мелітопольську міську лікарню № 1, де акцію проводили під керівництвом так званого головного лікаря установи.

Начальниця окупаційного управління організації медичної допомоги псевдо "міністерства охорони здоров’я Запорізької області" юлія азарова фактично підтвердила справжню мету заходу, заявивши, що зібрана кров призначена для "стабілізації військових зс рф" - йдеться у повідомленні.

Вказується, що такий формат планують використовувати на постійній основі, що означає інституціоналізацію практики примусового залучення цивільного населення до потреб окупаційної армії.

Нагадаємо

В окупованому Мелітополі напередодні новорічних свят зникла готівка з банкоматів, що позбавило мешканців доступу до власних грошей. Готівка спрямовувалася на потреби окупаційних структур, а цивільне населення отримувало її за залишковим принципом.

