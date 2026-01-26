$43.170.00
25 січня, 18:28 • 10402 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
25 січня, 16:32 • 16592 перегляди
Ситуація у Києві залишається надскладною - КлименкоPhoto
25 січня, 16:17 • 16103 перегляди
Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський
25 січня, 15:48 • 15448 перегляди
Рейтинг найсильніших армій світу: Україна посіла 20 місце
25 січня, 12:24 • 15256 перегляди
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
25 січня, 11:02 • 15033 перегляди
Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацюPhotoVideo
25 січня, 10:05 • 14735 перегляди
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Ексклюзив
25 січня, 08:49 • 15736 перегляди
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
24 січня, 18:16 • 26722 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 45018 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Окупанти примушують мешканців Мелітополя здавати кров для військових рф - ЦНС

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Окупаційна адміністрація Мелітополя організувала примусовий "день донорства" для потреб російської армії. До здачі крові залучали працівників держустанов та медперсонал.

Окупанти примушують мешканців Мелітополя здавати кров для військових рф - ЦНС

У Мелітополі відбувся так званий "день донорства", організований окупаційною адміністрацією в умовах фактичного примусу. Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що до здачі крові залучали працівників державних установ, а також персонал медичного закладу, на базі якого проходив захід. Йдеться про Мелітопольську міську лікарню № 1, де акцію проводили під керівництвом так званого головного лікаря установи.

Начальниця окупаційного управління організації медичної допомоги псевдо "міністерства охорони здоров’я Запорізької області" юлія азарова фактично підтвердила справжню мету заходу, заявивши, що зібрана кров призначена для "стабілізації військових зс рф"

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що такий формат планують використовувати на постійній основі, що означає інституціоналізацію практики примусового залучення цивільного населення до потреб окупаційної армії.

Нагадаємо

В окупованому Мелітополі напередодні новорічних свят зникла готівка з банкоматів, що позбавило мешканців доступу до власних грошей. Готівка спрямовувалася на потреби окупаційних структур, а цивільне населення отримувало її за залишковим принципом.

В Мелітополі школярів вчать збирати дрони для армії рф08.11.25, 23:21 • 14216 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Суспільство
Війна в Україні