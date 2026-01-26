Оккупанты заставляют жителей Мелитополя сдавать кровь для военных РФ - ЦНС

В Мелитополе состоялся так называемый "день донорства", организованный оккупационной администрацией в условиях фактического принуждения. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что к сдаче крови привлекали работников государственных учреждений, а также персонал медицинского учреждения, на базе которого проходило мероприятие. Речь идет о Мелитопольской городской больнице № 1, где акцию проводили под руководством так называемого главного врача учреждения.

Начальница оккупационного управления организации медицинской помощи псевдо "министерства здравоохранения Запорожской области" Юлия Азарова фактически подтвердила истинную цель мероприятия, заявив, что собранная кровь предназначена для "стабилизации военных ВС РФ" - говорится в сообщении.

Указывается, что такой формат планируют использовать на постоянной основе, что означает институционализацию практики принудительного привлечения гражданского населения к нуждам оккупационной армии.

Напомним

В оккупированном Мелитополе накануне новогодних праздников исчезла наличность из банкоматов, что лишило жителей доступа к собственным деньгам. Наличность направлялась на нужды оккупационных структур, а гражданское население получало ее по остаточному принципу.

