Оккупанты заставляют жителей Мелитополя сдавать кровь для военных РФ - ЦНС

25 января, 18:28 • 10400 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
25 января, 16:32 • 16582 просмотра
Ситуация в Киеве остается сверхсложной - КлименкоPhoto
25 января, 16:17 • 16092 просмотра
Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США готов на 100% - Зеленский
25 января, 15:48 • 15438 просмотра
Рейтинг сильнейших армий мира: Украина заняла 20 место
25 января, 12:24 • 15253 просмотра
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
25 января, 11:02 • 15030 просмотра
Зеленский обсудил с президентом Литвы поддержку энергетики и оборонное сотрудничествоPhotoVideo
25 января, 10:05 • 14733 просмотра
россия может применить химическое оружие массового поражения в Украине, если война зайдет в тупик – СМИ
Эксклюзив
25 января, 08:49 • 15736 просмотра
Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года
24 января, 18:16 • 26722 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 45018 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 88324 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 102306 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 110562 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 104137 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 104959 просмотра
Оккупанты заставляют жителей Мелитополя сдавать кровь для военных РФ - ЦНС

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Оккупационная администрация Мелитополя организовала принудительный "день донорства" для нужд российской армии. К сдаче крови привлекали работников госучреждений и медперсонал.

Оккупанты заставляют жителей Мелитополя сдавать кровь для военных РФ - ЦНС

В Мелитополе состоялся так называемый "день донорства", организованный оккупационной администрацией в условиях фактического принуждения. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что к сдаче крови привлекали работников государственных учреждений, а также персонал медицинского учреждения, на базе которого проходило мероприятие. Речь идет о Мелитопольской городской больнице № 1, где акцию проводили под руководством так называемого главного врача учреждения.

Начальница оккупационного управления организации медицинской помощи псевдо "министерства здравоохранения Запорожской области" Юлия Азарова фактически подтвердила истинную цель мероприятия, заявив, что собранная кровь предназначена для "стабилизации военных ВС РФ"

- говорится в сообщении.

Указывается, что такой формат планируют использовать на постоянной основе, что означает институционализацию практики принудительного привлечения гражданского населения к нуждам оккупационной армии.

Напомним

В оккупированном Мелитополе накануне новогодних праздников исчезла наличность из банкоматов, что лишило жителей доступа к собственным деньгам. Наличность направлялась на нужды оккупационных структур, а гражданское население получало ее по остаточному принципу.

В Мелитополе школьников учат собирать дроны для армии РФ08.11.25, 23:21 • 14216 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Общество
Война в Украине