Окупанти підняли тарифи на проїзд у Донецьку: ціна зросла майже вдвічі

російська окупаційна влада Донецька підняла тарифи на проїзд у міжміському транспорті. Водночас, ситуація з залізницею в місті не зазнала жодних покращень та залишається катастрофічною. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

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Зазначається, що з 1 січня 2025 року стрімко зросли тарифи на перевезення. За наявною інформацією, від тепер проїзд до Луганська коштує 955 рублів, коли як в минулому році коштував 585 рублів.

Однак, ситуація з залізницею в Донецьку не зазнала жодних покращень та залишається катастрофічною: рейси постійно скасовуються, станції занедбані - йдеться у дописі.

Подібна ситуація спостерігається на території тимчасово окупованої Луганської області, де ціни на громадський транспорт підвищили до 40 рублів. При цьому не було жодних так званих "покращень" для місцевого населення.

"Таким чином, окупанти не мають жодних намірів покращувати умови життя для місцевих жителів, а лише підсилють фінансовий тиск та демонструють цілковиту байдужість до базових людських потреб на ТОТ", - зазначили в ЦНС.

Нагадаємо

Окупаційна влада запровадила нову умову отримання компенсації за зруйноване житло в Маріуполі - інвентаризацію будинків. Проте це неможливо, оскільки понад 500 багатоповерхівок повністю знесено окупантами.