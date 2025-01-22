Оккупанты подняли тарифы на проезд в Донецке: цена выросла почти вдвое

российская оккупационная власть Донецка подняла тарифы на проезд в междугородном транспорте. В то же время, ситуация с железной дорогой в городе не претерпела никаких улучшений и остается катастрофической. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Детали

Отмечается, что с 1 января 2025 года стремительно выросли тарифы на перевозки. По имеющейся информации, от теперь проезд в Луганск стоит 955 рублей, когда как в прошлом году стоил 585 рублей.

Однако, ситуация с железной дорогой в Донецке не претерпела никаких улучшений и остается катастрофической: рейсы постоянно отменяются, станции заброшены - говорится в заметке.

Также подобная ситуация наблюдается на территории временно оккупированной Луганской области, где цены на общественный транспорт повысили до 40 рублей. При этом не было никаких так называемых "улучшений" для местного населения.

"Таким образом, оккупанты не имеют никаких намерений улучшать условия жизни для местных жителей, а лишь усиливают финансовое давление и демонстрируют полное равнодушие к базовым человеческим потребностям на ВОТ", - отметили в ЦНС.

Напомним

Оккупационные власти ввели новое условие получения компенсации за разрушенное жилье в Мариуполе - инвентаризацию домов. Однако это невозможно, поскольку более 500 многоэтажек полностью снесено оккупантами.