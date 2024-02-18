Окупанти обстріляли селище на Харківщині: пошкоджено будівлі дитячих садків та центральна лікарня
Київ • УНН
Російські війська обстріляли цивільну інфраструктуру села Борова Харківської області, пошкодивши дитячі садки, центральну лікарню, адміністративні будівлі та житлові будинки.
російські військові сьогодні обстріляли цивільну інфраструктуру селища Борова Харківської області. Пошкоджені дитячі садки, центральна лікарня, адміністративні будівлі та житлові будинки. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, пише УНН.
Деталі
18 лютого близько 11:00 російські війська обстріляли селище Борова Ізюмського району.
Як зазначається, пошкоджено виключно цивільні обʼєкти: будівлі дитячих садків, двоповерховий багатоквартирний будинок, приватні житлові будинки, терапевтичне відділення центральної лікарні та адміністративні будівлі.
За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Доповнення
Вранці 18 лютого були завершені аварійно-рятувальні роботи на місці влучання ворожих авіабомб у Куп’янську Харківської області. Внаслідок атаки вдалось врятували чотирьох людей, з-під завалів деблокували двох жертв.