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Оккупанты обстреляли поселок на Харьковщине: повреждены здания детских садов и центральная больница

Оккупанты обстреляли поселок на Харьковщине: повреждены здания детских садов и центральная больница

Киев  •  УНН

18 февраля 2024, 12:46  •  7379 просмотра

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Российские войска обстреляли гражданскую инфраструктуру села Боровая Харьковской области, повредив детские сады, центральную больницу, административные здания и жилые дома.

российские военные сегодня обстреляли гражданскую инфраструктуру поселка Боровая Харьковской области. Повреждены детские сады, центральная больница, административные здания и жилые дома. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, пишет УНН

Детали 

18 февраля около 11:00 российские войска обстреляли поселок Боровая Изюмского района. 

Как отмечается, повреждены исключительно гражданские объекты: здания детских садов, двухэтажный многоквартирный дом, частные жилые дома, терапевтическое отделение центральной больницы и административные здания.

Под процессуальным руководством Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Дополнение 

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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