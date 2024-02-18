Оккупанты обстреляли поселок на Харьковщине: повреждены здания детских садов и центральная больница
Киев • УНН
Российские войска обстреляли гражданскую инфраструктуру села Боровая Харьковской области, повредив детские сады, центральную больницу, административные здания и жилые дома.
российские военные сегодня обстреляли гражданскую инфраструктуру поселка Боровая Харьковской области. Повреждены детские сады, центральная больница, административные здания и жилые дома. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.
Детали
18 февраля около 11:00 российские войска обстреляли поселок Боровая Изюмского района.
Как отмечается, повреждены исключительно гражданские объекты: здания детских садов, двухэтажный многоквартирный дом, частные жилые дома, терапевтическое отделение центральной больницы и административные здания.
Под процессуальным руководством Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Дополнение
Утром 18 февраля были завершены аварийно-спасательные работы на месте попадания вражеских авиабомб в Купянске Харьковской области. В результате атаки удалось спасли четырех человек, из-под завалов деблокировали двух жертв.
Оккупанты обстреляли поселок на Харьковщине: повреждены здания детских садов и центральная больница
Российские войска обстреляли гражданскую инфраструктуру села Боровая Харьковской области, повредив детские сады, центральную больницу, административные здания и жилые дома.
россияне на ВОТ блокируют трансляцию украинских медиа и насаждают "русский мир-тв" - ГУР
российские захватчики в оккупированных регионах Украины блокируют украинские СМИ и навязывают российское государственное телевидение, переводят местные администрации на российское программное обеспечение и услуги связи.
Кулеба полагает, что Германия все же поставит Украине ракеты Taurus
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Германия в конечном итоге поставит Украине высокоточные крылатые ракеты Taurus.
На войне погиб заместитель командующего 18 армии рф
Заместитель командующего 18-й армии российской федерации Магомедали Магомеджанов умер в севастопольской больнице 14 февраля от ранений, полученных во время боевых действий в Украине.
В Telegram произошел масштабный сбой
По данным сайта DownDetector, который отслеживает перебои в работе мессенджера, 18 февраля более половины пользователей не смогли пользоваться приложением, а треть не смогла подключиться к серверам.
Боррель: "Каждый европеец должен понять, что мы находимся в состоянии войны"
Верховный представитель ЕС заявил, что каждый европейский гражданин должен понимать, что Европа находится в состоянии войны с россией и должна работать вместе, чтобы защитить себя.
Экс-генсек НАТО заявил, что важным является снятие ограничений на поставки оружия и максимальной помощи Украине
Бывший генеральный секретарь НАТО считает важным снятие ограничений на поставки оружия и максимальное увеличение помощи Украине.
Оккупанты за сутки потеряли в операционной зоне ОСУВ "Таврия" более 550 человек и 4 танка
За минувшие сутки украинские войска отбили многочисленные российские атаки на Таврическом направлении, нанеся более 550 потерь и уничтожив 4 танка.
Ракетный удар рф по Краматорску: найдены фрагменты тела третьей жертвы
В Краматорске были найдены фрагменты тела третьей жертвы, вероятно, бабушки 23-летнего мужчины, погибшего в результате ракетного обстрела.
Дефицита электричества нет, из-за боевых действий есть проблемы со светом в пяти областях - Минэнерго
Дефицита электроэнергии нет, в некоторых регионах наблюдаются перебои с электроснабжением из-за повреждений, вызванных боевыми действиями.