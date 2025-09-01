Окупанти обстріляли Лобанівку з РСЗВ: горять приватні будинки - МВА
Київ • УНН
31 серпня російські війська обстріляли село Лобанівка з РСЗВ, спричинивши пожежу приватних будинків. Інформації про постраждалих наразі немає.
31 серпня, близько 21:50, російські війська відкрили вогонь по селу Лобанівка з реактивних систем залпового вогню. Про це пише УНН із посиланням на начальника Дергачівської МВА Вʼячеслава Задоренко.
Близько 21:50 росіяни обстріляли Лобанівку з РСЗВ. У результаті ударів з реактивної артилерії у селі спалахнула пожежа – горять приватні будинки
Внаслідок обстрілу виникла пожежа — загорілися приватні житлові будинки. На місці працюють рятувальники.
Станом на цей час інформації про постраждалих немає. Дані щодо масштабу руйнувань уточнюються.
Нагадаємо
Як повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, на Харківщині ворог не має успіхів для того, щоб досягти просування вглиб України.
