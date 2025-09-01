Окупанти обстріляли Лобанівку з РСЗВ: горять приватні будинки - МВА

$41.260.00
21:30
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
20:53
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 23501 перегляди
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 22490 перегляди
Кримські водосховища мають 86 млн кубометрів води: деталі31 серпня, 13:27 • 10242 перегляди
Україну охопить температурний контраст: якою буде погода 1 вересня31 серпня, 14:45 • 9206 перегляди
Кривавий Місяць: коли і як спостерігати унікальне затемнення16:12 • 7800 перегляди
Угорщина блокує вступ України до ЄС: Сіярто озвучив причини16:36 • 12506 перегляди
Україна забороняє щорічне паломництво хасидів до Умані: стала відома причина17:04 • 10987 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 18:14 • 9548 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД19:40 • 4636 перегляди
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 104659 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 234835 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 235804 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 327691 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 275600 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Парубій
Фрідріх Мерц
Сі Цзіньпін
Україна
Львів
Державний кордон України
Німеччина
Китай
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 110697 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 243268 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 266362 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 263403 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 243159 перегляди
Фейкові новини
Financial Times
MIM-104 Patriot
Ракетна система С-400
Bild

Окупанти обстріляли Лобанівку з РСЗВ: горять приватні будинки - МВА

Київ • УНН

 • 28 перегляди

31 серпня російські війська обстріляли село Лобанівка з РСЗВ, спричинивши пожежу приватних будинків. Інформації про постраждалих наразі немає.

Окупанти обстріляли Лобанівку з РСЗВ: горять приватні будинки - МВА
Фото ілюстративне

31 серпня, близько 21:50, російські війська відкрили вогонь по селу Лобанівка з реактивних систем залпового вогню. Про це пише УНН із посиланням на начальника Дергачівської МВА Вʼячеслава Задоренко.

Близько 21:50 росіяни обстріляли Лобанівку з РСЗВ. У результаті ударів з реактивної артилерії у селі спалахнула пожежа – горять приватні будинки

- йдеться у дописі.

Внаслідок обстрілу виникла пожежа — загорілися приватні житлові будинки. На місці працюють рятувальники.

Станом на цей час інформації про постраждалих немає. Дані щодо масштабу руйнувань уточнюються.

Нагадаємо

Як повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, на Харківщині ворог не має успіхів для того, щоб досягти просування вглиб України.

російські FPV-дрони атакують Харківщину: є постраждалі - прокуратура28.08.25, 00:19 • 3575 переглядiв

Вероніка Марченко

СуспільствоВійна в Україні
Державний кордон України
Державна прикордонна служба України
Україна