Окупанти обстріляли Лобанівку з РСЗВ: горять приватні будинки - МВА

31 серпня, близько 21:50, російські війська відкрили вогонь по селу Лобанівка з реактивних систем залпового вогню. Про це пише УНН із посиланням на начальника Дергачівської МВА Вʼячеслава Задоренко.

Близько 21:50 росіяни обстріляли Лобанівку з РСЗВ. У результаті ударів з реактивної артилерії у селі спалахнула пожежа – горять приватні будинки