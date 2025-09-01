Оккупанты обстреляли Лобановку из РСЗО: горят частные дома - ГВА

31 августа, около 21:50, российские войска открыли огонь по селу Лобановка из реактивных систем залпового огня. Об этом пишет УНН со ссылкой на начальника Дергачевской ГВА Вячеслава Задоренко.

