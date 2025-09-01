Оккупанты обстреляли Лобановку из РСЗО: горят частные дома - ГВА

$41.260.00
21:30 • 4192 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
20:53 • 996 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 30071 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 74465 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 88596 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 104195 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 117559 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 255514 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 113928 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 85988 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 23453 просмотра
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 22442 просмотра
Крымские водохранилища имеют 86 млн кубометров воды: детали31 августа, 13:27 • 10197 просмотра
Украину охватит температурный контраст: какой будет погода 1 сентября31 августа, 14:45 • 9116 просмотра
Кровавая Луна: когда и как наблюдать уникальное затмение16:12 • 7706 просмотра
Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС: Сийярто озвучил причины16:36 • 12452 просмотра
Украина запрещает ежегодное паломничество хасидов в Умань: стала известна причина17:04 • 10938 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме18:14 • 9442 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД19:40 • 4524 просмотра
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 104628 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 234804 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 235779 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 327665 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 275576 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Парубий
Фридрих Мерц
Си Цзиньпин
Украина
Львов
Государственная граница Украины
Германия
Китай
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 110687 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 243257 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 266352 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 263394 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 243150 просмотра
Оккупанты обстреляли Лобановку из РСЗО: горят частные дома - ГВА

Киев • УНН

 • 4 просмотра

31 августа российские войска обстреляли село Лобановка из РСЗО, вызвав пожар частных домов. Информации о пострадавших пока нет.

Оккупанты обстреляли Лобановку из РСЗО: горят частные дома - ГВА
Фото иллюстративное

31 августа, около 21:50, российские войска открыли огонь по селу Лобановка из реактивных систем залпового огня. Об этом пишет УНН со ссылкой на начальника Дергачевской ГВА Вячеслава Задоренко.

Около 21:50 россияне обстреляли Лобановку из РСЗО. В результате ударов из реактивной артиллерии в селе вспыхнул пожар – горят частные дома

- говорится в сообщении.

В результате обстрела возник пожар — загорелись частные жилые дома. На месте работают спасатели.

По состоянию на данный момент информации о пострадавших нет. Данные о масштабе разрушений уточняются.

Напомним

Как сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, на Харьковщине враг не имеет успехов для того, чтобы достичь продвижения вглубь Украины.

Российские FPV-дроны атакуют Харьковщину: есть пострадавшие - прокуратура28.08.25, 00:19 • 3575 просмотров

Вероника Марченко

