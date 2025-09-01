Оккупанты обстреляли Лобановку из РСЗО: горят частные дома - ГВА
Киев • УНН
31 августа российские войска обстреляли село Лобановка из РСЗО, вызвав пожар частных домов. Информации о пострадавших пока нет.
31 августа, около 21:50, российские войска открыли огонь по селу Лобановка из реактивных систем залпового огня. Об этом пишет УНН со ссылкой на начальника Дергачевской ГВА Вячеслава Задоренко.
Около 21:50 россияне обстреляли Лобановку из РСЗО. В результате ударов из реактивной артиллерии в селе вспыхнул пожар – горят частные дома
В результате обстрела возник пожар — загорелись частные жилые дома. На месте работают спасатели.
По состоянию на данный момент информации о пострадавших нет. Данные о масштабе разрушений уточняются.
Напомним
Как сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, на Харьковщине враг не имеет успехов для того, чтобы достичь продвижения вглубь Украины.
Российские FPV-дроны атакуют Харьковщину: есть пострадавшие - прокуратура28.08.25, 00:19 • 3575 просмотров