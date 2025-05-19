Окупанти не припиняють тиснути у напрямку Краматорська на Донеччині – Демченко
Київ • УНН
Російські війська не припиняють спроб прорвати оборону в напрямку Краматорська. Ворог щодня атакує позиції українських захисників, але їхні спроби безуспішні.
Російські окупанти не припиняють тиснути у напрямку Краматорська на Донеччині. Ворог щоденно атакує позиції Сил оборони, щоб вибити їх із займаних позицій.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.
Ворог не припиняє тиснути у напрямку Краматорська. Фактично ті позиції прикордонників, які утримують наші підрозділи, ворог щоденно атакує для того, щоб вибити наших захисників із займаних позицій. Однак ворогу не вдається цього зробити завдячуючи стійкості, мужності тих військових, які знаходяться на передньому краї
російські військові прагнуть воювати до досягнення "всіх цілей" в Україні, суспільство теж готове до цього - ISW19.05.25, 04:38 • 3934 перегляди
Доповнення
Демченко повідомляв, що у напрямку населених пунктів Басівка та Журавка на Сумщині росіяни продовжують застосовувати тактику малих штурмових груп.
У Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 19 травня повідомили, що половина боїв на фронті минулої доби - 89 зі 175 - сталася на Покровському та Новопавлівському напрямках.