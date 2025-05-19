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Половина боїв - на двох напрямках: карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 950 перегляди

За минулу добу зафіксовано 175 бойових зіткнень. Найбільше боїв відбулося на Покровському та Новопавлівському напрямках, де наші захисники зупинили штурми агресора.

Половина боїв - на двох напрямках: карта від Генштабу

Половина боїв на фронті минулої доби - 89 зі 175 - сталася на Покровському та Новопавлівському напрямках, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 19 травня, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 175 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 78 авіаційних ударів, скинули 124 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 2904 дрони-камікадзе та здійснили 5134 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 116 - з реактивних систем залпового вогню.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, артилерійський засіб, два пункти управління та ще одну іншу важливу ціль противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку ворог шість разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Строївки.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в бік Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Твердохлібове, Копанки, Рідкодуб, Греківка, Липове, Торське та в напрямку Карпівки, Ольгівки, Зеленої Долини і Григорівки.

На Сіверському напрямку в районах Верхньокам’янського та Білогорівки противник шість разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано дев’ять боєзіткнень поблизу Часового Яру, Білої Гори, Курдюмівки та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах Торецька, Петрівки, Щербинівки, Озарянівки, Диліївки та Дружби.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 65 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Звірове, Новоолександрівка, Котлярівка, Новосергіївка, Удачне, Троїцьке, Олексіївка, Андріївка, Котлине та в напрямках Зорі, Шевченка Першого, Муравки, Попового Яру.

На Новопавлівському напрямку ворог 24 рази атакував наші позиції у районах Костянтинополя, Багатиря, Шевченко, Вільного Поля, Рівнополя.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби боєзіткнень не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили два ворожих штурми поблизу Лук’янівського та в напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи один раз намагалися просунутись вперед, атаку відбито.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"На Курському напрямку минулої доби відбулося 18 боєзіткнень. Ворог завдав 19 авіаційних ударів, скинув 35 керованих бомб, здійснив 236 артилерійських обстрілів", - сказано у зведенні.

Втрати ворога: за добу ліквідовано понад тисячу росіян та десятки одиниць техніки19.05.25, 08:02 • 1142 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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