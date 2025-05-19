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Час змін, натхнення та нових можливостей: астрологічний прогноз на 19 – 25 травня
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Втрати ворога: за добу ліквідовано понад тисячу росіян та десятки одиниць техніки

Київ • УНН

 • 908 перегляди

За даними Генштабу ЗСУ, 18 травня російські війська втратили 1040 солдатів, 1 танк та 29 артсистем. З початку повномасштабного вторгнення знищено 974770 окупантів.

Втрати ворога: за добу ліквідовано понад тисячу росіян та десятки одиниць техніки

За добу 18 травня російські війська втратили на війні з Україною 1040 солдатів і 29 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.05.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 974770 (+1040) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10833 (+1)
      • бойових броньованих машин ‒ 22562 (+5)
        • артилерійських систем ‒ 29009 (+29)
          • РСЗВ ‒ 1387 (0)
            • засоби ППО ‒ 1167 (0)
              • літаків ‒ 372 (0)
                • гелікоптерів ‒ 336 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 36503 (+118)
                    • крилаті ракети ‒ 3197 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 48988 (+88)
                            • спеціальна техніка ‒ 3892 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Голова Військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, що за час повномасштабного вторгнення росії в Україну понад 700 тисяч російських військових були поранені або загинули, проте навіть це не допомогло їй досягнути жодної зі стратегічних цілей, які влада росії ставила перед собою.

                              Вадим Хлюдзинський

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна
                              Україна
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