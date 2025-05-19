Втрати ворога: за добу ліквідовано понад тисячу росіян та десятки одиниць техніки
Київ • УНН
За даними Генштабу ЗСУ, 18 травня російські війська втратили 1040 солдатів, 1 танк та 29 артсистем. З початку повномасштабного вторгнення знищено 974770 окупантів.
За добу 18 травня російські війська втратили на війні з Україною 1040 солдатів і 29 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.05.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 974770 (+1040) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10833 (+1)
- бойових броньованих машин ‒ 22562 (+5)
- артилерійських систем ‒ 29009 (+29)
- РСЗВ ‒ 1387 (0)
- засоби ППО ‒ 1167 (0)
- літаків ‒ 372 (0)
- гелікоптерів ‒ 336 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 36503 (+118)
- крилаті ракети ‒ 3197 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 48988 (+88)
- спеціальна техніка ‒ 3892 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Голова Військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, що за час повномасштабного вторгнення росії в Україну понад 700 тисяч російських військових були поранені або загинули, проте навіть це не допомогло їй досягнути жодної зі стратегічних цілей, які влада росії ставила перед собою.