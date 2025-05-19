Потери врага: за сутки ликвидировано более тысячи россиян и десятки единиц техники

За сутки 18 мая российские войска потеряли на войне с Украиной 1040 солдат и 29 артсистем. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.05.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 974770 (+1040) человек ликвидировано

танков ‒ 10833 (+1)

боевых бронированных машин ‒ 22562 (+5)

артиллерийских систем ‒ 29009 (+29)

РСЗО ‒ 1387 (0)

средства ПВО ‒ 1167 (0)

самолетов ‒ 372 (0)

вертолетов ‒ 336 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 36503 (+118)

крылатые ракеты ‒ 3197 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 48988 (+88)

специальная техника ‒ 3892 (0)

Данные уточняются.

Напомним

Председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что за время полномасштабного вторжения россии в Украину более 700 тысяч российских военных были ранены или погибли, однако даже это не помогло ей достичь ни одной из стратегических целей, которые власти россии ставили перед собой.