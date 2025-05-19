Потери врага: за сутки ликвидировано более тысячи россиян и десятки единиц техники
Киев • УНН
По данным Генштаба ВСУ, 18 мая российские войска потеряли 1040 солдат, 1 танк и 29 артсистем. С начала полномасштабного вторжения уничтожено 974770 оккупантов.
За сутки 18 мая российские войска потеряли на войне с Украиной 1040 солдат и 29 артсистем. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.05.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 974770 (+1040) человек ликвидировано
- танков ‒ 10833 (+1)
- боевых бронированных машин ‒ 22562 (+5)
- артиллерийских систем ‒ 29009 (+29)
- РСЗО ‒ 1387 (0)
- средства ПВО ‒ 1167 (0)
- самолетов ‒ 372 (0)
- вертолетов ‒ 336 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 36503 (+118)
- крылатые ракеты ‒ 3197 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 48988 (+88)
- специальная техника ‒ 3892 (0)
Данные уточняются.
Напомним
Председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что за время полномасштабного вторжения россии в Украину более 700 тысяч российских военных были ранены или погибли, однако даже это не помогло ей достичь ни одной из стратегических целей, которые власти россии ставили перед собой.