Потери врага: за сутки ликвидировано более тысячи россиян и десятки единиц техники

$41.470.00
46.380.00
ukenru
Келлог: США представили в Стамбуле сильный мирный план. Первый пункт - всеобъемлющее прекращение огня
18 мая, 16:47 • 22976 просмотра

Келлог: США представили в Стамбуле сильный мирный план. Первый пункт - всеобъемлющее прекращение огня

18 мая, 14:58 • 63981 просмотра

Киевское "Динамо" стало чемпионом Украины. Это уже 30-й титул клуба

18 мая, 13:32 • 65045 просмотра

Зеленский провел встречу с вице-президентом США Венсом: что известно

18 мая, 12:29 • 72151 просмотра

Папа Лев XIV упомянул Украину во время инаугурационной мессы. Зеленский отреагировал

18 мая, 12:08 • 75121 просмотра

рф планирует “учебно-боевой” запуск межконтинентальной баллистической ракеты в ночь на 19 мая - ГУР

17 мая, 23:01 • 58969 просмотра

Австрия победила на "Евровидении-2025". Украина вошла в десятку

17 мая, 12:09 • 171520 просмотра

Пять уютных фильмов: что посмотреть в свободное время

17 мая, 11:46 • 98741 просмотра

Обмен пленными по формуле "1000 на 1000" может состояться уже на следующей неделе - Буданов

Эксклюзив
17 мая, 06:00 • 96173 просмотра

Политолог о президентских выборах в Польше: повлияют на Украину и не самым позитивным образом

16 мая, 15:59 • 410251 просмотра

Встреча в Стамбуле: как отреагировали европейские лидеры на результаты переговоров Украины и рф

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
1.5м/с
75%
746мм
Популярные новости

Президентом Румынии станет проевропейский Никушор Дан: его уже поздравил Зеленский

18 мая, 21:58 • 13371 просмотра

ISW: кремль преувеличивает военную мощь рф в преддверии разговора путина с Трампом

00:07 • 11560 просмотра

Трамп пожелал Байдену скорейшего выздоровления после обнаружения рака простаты у 46-го президента США

00:53 • 15895 просмотра

Проевропейский мэр Бухареста Никушор Дан победил на выборах президента Румынии: подсчитано 100% голосов

02:36 • 10978 просмотра

Макрон и Мелони поссорились из-за Украины, Мерц пытается уладить спор - FT

03:27 • 7440 просмотра
публикации

Швейцарская гвардия, Перстень рыбака и месса на латыни: какой будет инаугурация Папы Льва XIV

17 мая, 13:35 • 196950 просмотра

Встреча в Стамбуле: как отреагировали европейские лидеры на результаты переговоров Украины и рф

16 мая, 15:59 • 410251 просмотра

Встреча в Стамбуле: чем завершились переговоры Украины и россии и чего стоит ожидать

16 мая, 15:31 • 336406 просмотра

Санкции, встреча в Стамбуле, наступление россиян: ключевые заявления Зеленского по итогам встречи с Эрдоганом

15 мая, 16:24 • 440259 просмотра

Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации

15 мая, 12:41 • 426066 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Джей Ди Вэнс

Дональд Трамп

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Румыния

Киев

Рим

Реклама
УНН Lite

Несколько простых рецептов сладостей, которые можно сделать из грецкого ореха

17 мая, 15:00 • 84422 просмотра

Пять уютных фильмов: что посмотреть в свободное время

17 мая, 12:09 • 171520 просмотра

Мексика требует компенсацию от MrBeast за использование пирамид майя для рекламы

17 мая, 09:29 • 76031 просмотра

Американского певца Криса Брауна не выпустили под залог по обвинению в нападении: его мировое турне под угрозой

16 мая, 17:05 • 77929 просмотра

Трамп заявил, что Тейлор Свифт "больше не горячая"

16 мая, 16:22 • 86679 просмотра
Актуальное

ЗРК Бук

Телеграмма

Выборы

Рейс 17 Malaysia Airlines

Боинг 747

Потери врага: за сутки ликвидировано более тысячи россиян и десятки единиц техники

Киев • УНН

 • 366 просмотра

По данным Генштаба ВСУ, 18 мая российские войска потеряли 1040 солдат, 1 танк и 29 артсистем. С начала полномасштабного вторжения уничтожено 974770 оккупантов.

Потери врага: за сутки ликвидировано более тысячи россиян и десятки единиц техники

За сутки 18 мая российские войска потеряли на войне с Украиной 1040 солдат и 29 артсистем. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.05.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 974770 (+1040) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10833 (+1)
      • боевых бронированных машин ‒ 22562 (+5)
        • артиллерийских систем ‒ 29009 (+29)
          • РСЗО ‒ 1387 (0)
            • средства ПВО ‒ 1167 (0)
              • самолетов ‒ 372 (0)
                • вертолетов ‒ 336 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 36503 (+118)
                    • крылатые ракеты ‒ 3197 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 48988 (+88)
                            • специальная техника ‒ 3892 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что за время полномасштабного вторжения россии в Украину более 700 тысяч российских военных были ранены или погибли, однако даже это не помогло ей достичь ни одной из стратегических целей, которые власти россии ставили перед собой.

                              Вадим Хлюдзинский

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война
                              Украина
                              Brent
                              $65.07
                              Bitcoin
                              $103,018.30
                              S&P 500
                              $5,949.56
                              Tesla
                              $347.66
                              Газ TTF
                              $35.16
                              Золото
                              $3,218.49
                              Ethereum
                              $2,366.30