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Половина боев - на двух направлениях: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 722 просмотра

За минувшие сутки зафиксировано 175 боевых столкновений. Больше всего боев произошло на Покровском и Новопавловском направлениях, где наши защитники остановили штурмы агрессора.

Половина боев - на двух направлениях: карта от Генштаба

Половина боев на фронте за прошедшие сутки - 89 из 175 - произошла на Покровском и Новопавловском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 19 мая, показав карту боевых действий, пишет УНН.

В общем, в течение прошлых суток зафиксировано 175 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины 78 авиационных ударов, сбросили 124 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 2904 дрона-камикадзе и совершили 5134 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в частности 116 - из реактивных систем залпового огня.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство, два пункта управления и еще одну другую важную цель противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении враг шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Волчанских Хуторов и Строевки.

На Купянском направлении за сутки произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в сторону Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Твердохлебово, Копанки, Редкодуб, Грековка, Липовое, Торское и в направлении Карповки, Ольговки, Зеленой Долины и Григоровки.

На Северском направлении в районах Верхнекаменского и Белогоровки противник шесть раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано девять боестолкновений вблизи Часового Яра, Белой Горы, Курдюмовки и Ступочок.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах Торецка, Петровки, Щербиновки, Озаряновки, Дылиевки и Дружбы.

На Покровском направлении наши защитники остановили 65 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лысовка, Даченское, Зверово, Новоалександровка, Котляровка, Новосергеевка, Удачное, Троицкое, Алексеевка, Андреевка, Котлино и в направлениях Зари, Шевченко Первого, Муравки, Попового Яра.

На Новопавловском направлении враг 24 раза атаковал наши позиции в районах Константинополя, Богатыря, Шевченко, Вольного Поля, Равнополья.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не зафиксировано.

На Ореховском направлении наши защитники отбили два вражеских штурма вблизи Лукьяновского и в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения один раз пытались продвинуться вперед, атака отбита.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

"На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 18 боестолкновений. Враг нанес 19 авиационных ударов, сбросил 35 управляемых бомб, совершил 236 артиллерийских обстрелов", - сказано в сводке.

Потери врага: за сутки ликвидировано более тысячи россиян и десятки единиц техники19.05.25, 08:02 • 1066 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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