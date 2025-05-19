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Оккупанты не прекращают давить в направлении Краматорска в Донецкой области – Демченко

Киев • УНН

 • 710 просмотра

Российские войска не прекращают попыток прорвать оборону в направлении Краматорска. Враг ежедневно атакует позиции украинских защитников, но их попытки безуспешны.

Оккупанты не прекращают давить в направлении Краматорска в Донецкой области – Демченко

Российские оккупанты не прекращают давить в направлении Краматорска в Донецкой области. Враг ежедневно атакует позиции Сил обороны, чтобы выбить их с занимаемых позиций.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.  

Враг не прекращает давить в направлении Краматорска. Фактически те позиции пограничников, которые удерживают наши подразделения, враг ежедневно атакует для того, чтобы выбить наших защитников с занимаемых позиций. Однако врагу не удается этого сделать благодаря стойкости, мужеству тех военных, которые находятся на переднем крае

- сообщил Демченко.

российские военные стремятся воевать до достижения "всех целей" в Украине, общество тоже готово к этому - ISW19.05.25, 04:38 • 3856 просмотров

Дополнение

Демченко сообщал, что в направлении населенных пунктов Басовка и Журавка в Сумской области россияне продолжают применять тактику малых штурмовых групп.  

В Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 19 мая сообщили, что половина боев на фронте за прошедшие сутки - 89 из 175 - произошла на Покровском и Новопавловском направлениях.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаКиев
Покровск
Донецкая область
Сумская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Басовка
Украина
Краматорск
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