Оккупанты не прекращают давить в направлении Краматорска в Донецкой области – Демченко
Киев • УНН
Российские войска не прекращают попыток прорвать оборону в направлении Краматорска. Враг ежедневно атакует позиции украинских защитников, но их попытки безуспешны.
Российские оккупанты не прекращают давить в направлении Краматорска в Донецкой области. Враг ежедневно атакует позиции Сил обороны, чтобы выбить их с занимаемых позиций.
Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.
Враг не прекращает давить в направлении Краматорска. Фактически те позиции пограничников, которые удерживают наши подразделения, враг ежедневно атакует для того, чтобы выбить наших защитников с занимаемых позиций. Однако врагу не удается этого сделать благодаря стойкости, мужеству тех военных, которые находятся на переднем крае
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