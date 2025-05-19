Оккупанты не прекращают давить в направлении Краматорска в Донецкой области – Демченко

Российские оккупанты не прекращают давить в направлении Краматорска в Донецкой области. Враг ежедневно атакует позиции Сил обороны, чтобы выбить их с занимаемых позиций.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Враг не прекращает давить в направлении Краматорска. Фактически те позиции пограничников, которые удерживают наши подразделения, враг ежедневно атакует для того, чтобы выбить наших защитников с занимаемых позиций. Однако врагу не удается этого сделать благодаря стойкости, мужеству тех военных, которые находятся на переднем крае