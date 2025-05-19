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российские военные стремятся воевать до достижения "всех целей" в Украине, общество тоже готово к этому - ISW

Киев • УНН

 • 254 просмотра

Российские военные и общество поддерживают войну до достижения целей и требований по территории. По данным ISW, половина россиян не поддержит мир до "денацификации", демилитаризации и нейтралитета Украины.

российские военные стремятся воевать до достижения "всех целей" в Украине, общество тоже готово к этому - ISW

российские военные и общество поддерживают продолжение войны в Украине до достижения своих первоначальных военных целей и территориальных требований. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают на недавнее интервью с 11 российскими солдатами, которые сейчас воюют или воевали в Украине. В них они выступают против безоговорочного прекращения огня и считают, что россия должна продолжать бои, пока российские войска не захватят всю Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области Украины.

российские солдаты призвали ... не предлагать никаких уступок Украине или Западу, чтобы россии не пришлось снова воевать с Украиной через пять-десять лет и чтобы потери россиян в войне не были напрасными

- отмечается в статье.

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Авторы также ссылаются на результаты опроса независимой российской оппозиционной социологической организации Chronicles, согласно которым примерно половина граждан рф не поддержат мирное соглашение, которое не соответствует первоначальным военным целям российского диктатора владимира путина по "денацификации", демилитаризации и нейтралитету Украины.

"Официальные лица кремля все чаще публично заявляют, что россия готова продолжать борьбу, пока Украина не примет требования россии, вероятно потому, что кремль считает, что он должным образом подготовил российское общество и российскую армию к такому сценарию", - резюмируют аналитики.

Напомним

По мнению экспертов ISW, кремль продолжает попытки преувеличивать собственную военную мощь в преддверии телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором владимиром путиным. При этом, по словам аналитиков, путин пытается отвлечь внимание от военных и экономических вызовов россии.

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