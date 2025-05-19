російські військові прагнуть воювати до досягнення "всіх цілей" в Україні, суспільство теж готове до цього - ISW

російські військові та суспільство підтримують продовження війни в Україні до досягнення своїх початкових військових цілей і територіальних вимог. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

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Аналітики вказують на нещодавнє інтерв’ю з 11 російськими солдатами, які зараз воюють або воювали в Україні. В них вони виступають проти безумовного припинення вогню і вважають, що росія повинна продовжувати бої, доки російські війська не захоплять всю Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області України.

російські солдати закликали ... не пропонувати жодних поступок Україні чи Заходу, щоб росії не довелося знову воювати з Україною через п’ять-десять років і щоб втрати росіян у війні не були марними - зазначається у статті.

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Автори також посилаються на результати опитування незалежної російської опозиційної соціологічної організації Chronicles, згідно з якими приблизно половина громадян рф не підтримають мирну угоду, яка не відповідає початковим військовим цілям російського диктатора володимира путіна щодо "денацифікації", демілітаризації та нейтралітету України.

"Офіційні особи кремля все частіше публічно заявляють, що росія готова продовжувати боротьбу, доки Україна не прийме вимоги росії, ймовірно тому, що кремль вважає, що він належним чином підготував російське суспільство та російську армію до такого сценарію", - резюмують аналітики.

Нагадаємо

На думку експертів ISW, кремль продовжує спроби перебільшувати власну військову міць напередодні телефонної розмови президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним. При цьому, за словами аналітиків, путін намагається відвернути увагу від військових та економічних викликів росії.

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