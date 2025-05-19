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Келлог: США представили у Стамбулі сильний мирний план. Перший пункт - всеохопне припинення вогню
18 травня, 16:47 • 18481 перегляди

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російські військові прагнуть воювати до досягнення "всіх цілей" в Україні, суспільство теж готове до цього - ISW

Київ • УНН

 • 522 перегляди

російські військові та суспільство підтримують війну до досягнення цілей і вимог щодо території. За даними ISW, половина росіян не підтримає мир до "денацифікації", демілітаризації та нейтралітету України.

російські військові прагнуть воювати до досягнення "всіх цілей" в Україні, суспільство теж готове до цього - ISW

російські військові та суспільство підтримують продовження війни в Україні до досягнення своїх початкових військових цілей і територіальних вимог. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики вказують на нещодавнє інтерв’ю з 11 російськими солдатами, які зараз воюють або воювали в Україні. В них вони виступають проти безумовного припинення вогню і вважають, що росія повинна продовжувати бої, доки російські війська не захоплять всю Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області України.

російські солдати закликали ... не пропонувати жодних поступок Україні чи Заходу, щоб росії не довелося знову воювати з Україною через п’ять-десять років і щоб втрати росіян у війні не були марними

- зазначається у статті.

Рубіо закликав лаврова завершити війну в Україні: США запропонували "потужний" мирний план17.05.25, 19:14 • 10880 переглядiв

Автори також посилаються на результати опитування незалежної російської опозиційної соціологічної організації Chronicles, згідно з якими приблизно половина громадян рф не підтримають мирну угоду, яка не відповідає початковим військовим цілям російського диктатора володимира путіна щодо "денацифікації", демілітаризації та нейтралітету України.

"Офіційні особи кремля все частіше публічно заявляють, що росія готова продовжувати боротьбу, доки Україна не прийме вимоги росії, ймовірно тому, що кремль вважає, що він належним чином підготував російське суспільство та російську армію до такого сценарію", - резюмують аналітики.

Нагадаємо

На думку експертів ISW, кремль продовжує спроби перебільшувати власну військову міць напередодні телефонної розмови президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним. При цьому, за словами аналітиків, путін намагається відвернути увагу від військових та економічних викликів росії.

Стармер поспілкувався з лідерами США та ЄС напередодні розмови Трампа з путіним: деталі19.05.25, 04:14 • 742 перегляди

Вадим Хлюдзинський

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