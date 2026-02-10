Окупанти атакували в.о. старости під час доставки хліба на Харківщині
Київ • УНН
10 лютого 2026 року в селі Оскіл Харківської області ворожий безпілотник атакував в.о. старости Сергія Нікоріча під час доставки гуманітарного хліба. Він отримав незначні поранення, автомобіль згорів.
В Осколі у Харківській області під атаки рф потрапив в.о. старости Піско-Радківського округу Сергій Нікоріч під час доставки хліба, повідомили у Борівській селищній раді у вівторок у Telegram, пише УНН.
Сьогодні, 10 лютого 2026 року, під час доставки гуманітарного хліба жителям Піско-Радківського старостинського округу, виконувач обов’язків старости Сергій Миколайович Нікоріч зазнав атаки ворожого безпілотника в селі Оскіл. Сергій Миколайович отримав незначні поранення. На щастя, загрози життю немає
Унаслідок удару автомобіль, як вказано, згорів.
"Цей черговий воєнний злочин російських військ вкотре свідчить про цілеспрямовані атаки на цивільних та тих, хто забезпечує життєдіяльність громади", - наголосили в селищній раді.
Сам Нікоріч у коментарі "Суспільне Харків" телефоном розповів про вибух, "вказавши, що "чесно кажучи, не зрозумів... Я зрозумів, що стався обстріл, але не бачив чим, який був боєприпас. (...) Прийшов до тями за 3-5 секунд, двері відчинилися - вийшов. (...) Обійшов, забрав свої речі й відійшов у сторону".
