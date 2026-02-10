Окупанти атакували в.о. старости під час доставки хліба на Харківщині

$43.030.02
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
9 лютого, 22:01 • 20540 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 30331 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 27886 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 25938 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
9 лютого, 18:25 • 21990 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
9 лютого, 16:18 • 19553 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
9 лютого, 15:20 • 20147 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 30482 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 49040 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
Публікації
Ексклюзиви
Найкасовіший фільм студії A24: "Марті Супрім" Тімоті Шаламе очолив світові збори
Японія приєднається до ініціативи НАТО PURL для підтримки України озброєнням
Адміністрація Трампа скасовує ключову політику обмеження викидів у межах масштабного перегляду екологічних норм
Генштаб оновив дані про втрати рф: за добу ліквідовано майже тисячу окупантів та 33 артсистеми
Молотком і сокирою вбив п'ятьох людей у місці проживання переселенців: на Рівненщині затримали 72-річного чоловіка
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханих
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунків
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівці
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 112198 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джеффрі Епштайн
Джей Ді Венс
Марко Рубіо
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Харківська область
Село
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час Суперболу
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життю
Окупанти атакували в.о. старости під час доставки хліба на Харківщині

Київ • УНН

 • 12 перегляди

10 лютого 2026 року в селі Оскіл Харківської області ворожий безпілотник атакував в.о. старости Сергія Нікоріча під час доставки гуманітарного хліба. Він отримав незначні поранення, автомобіль згорів.

Окупанти атакували в.о. старости під час доставки хліба на Харківщині

В Осколі у Харківській області під атаки рф потрапив в.о. старости Піско-Радківського округу Сергій Нікоріч під час доставки хліба, повідомили у Борівській селищній раді у вівторок у Telegram, пише УНН.

Сьогодні, 10 лютого 2026 року, під час доставки гуманітарного хліба жителям Піско-Радківського старостинського округу, виконувач обов’язків старости Сергій Миколайович Нікоріч зазнав атаки ворожого безпілотника в селі Оскіл. Сергій Миколайович отримав незначні поранення. На щастя, загрози життю немає

- повідомили у Борівській селищній раді.

Унаслідок удару автомобіль, як вказано, згорів.

"Цей черговий воєнний злочин російських військ вкотре свідчить про цілеспрямовані атаки на цивільних та тих, хто забезпечує життєдіяльність громади", - наголосили в селищній раді.

Сам Нікоріч у коментарі "Суспільне Харків" телефоном розповів про вибух, "вказавши, що "чесно кажучи, не зрозумів... Я зрозумів, що стався обстріл, але не бачив чим, який був боєприпас. (...) Прийшов до тями за 3-5 секунд, двері відчинилися - вийшов. (...) Обійшов, забрав свої речі й відійшов у сторону".

росіяни атакували критичну інфраструктуру на Харківщині

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
Село
Воєнний стан
Війна в Україні
Харківська область