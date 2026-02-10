Оккупанты атаковали и.о. старосты во время доставки хлеба на Харьковщине

$43.030.02
51.120.36
ukenru
09:19 • 8270 просмотра
В ЕС рассматривают 5 шагов для вступления Украины уже в 2027 году - Politico
9 февраля, 22:01 • 20504 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
9 февраля, 20:00 • 30309 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
9 февраля, 19:32 • 27866 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
9 февраля, 18:49 • 25924 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
9 февраля, 18:25 • 21979 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Эксклюзив
9 февраля, 16:18 • 19545 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
9 февраля, 15:20 • 20143 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 30477 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 49034 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2.7м/с
57%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Самый кассовый фильм студии A24: "Марти Суприм" Тимоти Шаламе возглавил мировые сборы10 февраля, 02:57 • 5532 просмотра
Япония присоединится к инициативе НАТО PURL для поддержки Украины вооружением10 февраля, 04:59 • 17778 просмотра
Администрация Трампа отменяет ключевую политику ограничения выбросов в рамках масштабного пересмотра экологических норм10 февраля, 05:20 • 4864 просмотра
Генштаб обновил данные о потерях РФ: за сутки ликвидировано почти тысячу оккупантов и 33 артсистемыPhoto06:01 • 11794 просмотра
Молотком и топором убил пятерых человек в месте проживания переселенцев: в Ровенской области задержали 72-летнего мужчинуPhotoVideo08:49 • 11403 просмотра
публикации
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 29469 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30 • 37603 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 75647 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 97132 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 112182 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джеффри Эпштейн
Джей Ди Вэнс
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Харьковская область
Село
Реклама
УНН Lite
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 14565 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 16352 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 16632 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 42937 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 45060 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
Старлинк

Оккупанты атаковали и.о. старосты во время доставки хлеба на Харьковщине

Киев • УНН

 • 0 просмотра

10 февраля 2026 года в селе Оскол Харьковской области вражеский беспилотник атаковал и.о. старосты Сергея Никорича во время доставки гуманитарного хлеба. Он получил незначительные ранения, автомобиль сгорел.

Оккупанты атаковали и.о. старосты во время доставки хлеба на Харьковщине

В Осколе Харьковской области под атаки РФ попал и.о. старосты Песко-Радьковского округа Сергей Никорич во время доставки хлеба, сообщили в Боровском поселковом совете во вторник в Telegram, пишет УНН.

Сегодня, 10 февраля 2026 года, во время доставки гуманитарного хлеба жителям Песко-Радьковского старостинского округа, исполняющий обязанности старосты Сергей Николаевич Никорич подвергся атаке вражеского беспилотника в селе Оскол. Сергей Николаевич получил незначительные ранения. К счастью, угрозы жизни нет

- сообщили в Боровском поселковом совете.

В результате удара автомобиль, как указано, сгорел.

"Это очередное военное преступление российских войск в очередной раз свидетельствует о целенаправленных атаках на гражданских и тех, кто обеспечивает жизнедеятельность общины", - подчеркнули в поселковом совете.

Сам Никорич в комментарии "Суспільне Харків" по телефону рассказал о взрыве, "указав, что "честно говоря, не понял... Я понял, что произошел обстрел, но не видел чем, какой был боеприпас. (...) Пришел в себя через 3-5 секунд, дверь открылась - вышел. (...) Обошел, забрал свои вещи и отошел в сторону".

россияне атаковали критическую инфраструктуру в Харьковской области10.02.26, 10:02 • 2730 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в Украине
Село
Военное положение
Война в Украине
Харьковская область