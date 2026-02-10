Оккупанты атаковали и.о. старосты во время доставки хлеба на Харьковщине

В Осколе Харьковской области под атаки РФ попал и.о. старосты Песко-Радьковского округа Сергей Никорич во время доставки хлеба, сообщили в Боровском поселковом совете во вторник в Telegram, пишет УНН.

Сегодня, 10 февраля 2026 года, во время доставки гуманитарного хлеба жителям Песко-Радьковского старостинского округа, исполняющий обязанности старосты Сергей Николаевич Никорич подвергся атаке вражеского беспилотника в селе Оскол. Сергей Николаевич получил незначительные ранения. К счастью, угрозы жизни нет - сообщили в Боровском поселковом совете.

В результате удара автомобиль, как указано, сгорел.

"Это очередное военное преступление российских войск в очередной раз свидетельствует о целенаправленных атаках на гражданских и тех, кто обеспечивает жизнедеятельность общины", - подчеркнули в поселковом совете.

Сам Никорич в комментарии "Суспільне Харків" по телефону рассказал о взрыве, "указав, что "честно говоря, не понял... Я понял, что произошел обстрел, но не видел чем, какой был боеприпас. (...) Пришел в себя через 3-5 секунд, дверь открылась - вышел. (...) Обошел, забрал свои вещи и отошел в сторону".

