Окупанти 434 рази вдарили по Запорізькій області
Київ • УНН
Протягом дня окупанти завдали 434 удари по 11 населених пунктах Запорізької області, включаючи авіаудари, атаки безпілотників і РСЗВ, в результаті чого були зруйновані житлові будинки, але жертв серед цивільного населення не було.
Упродовж доби окупанти 434 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 11 населених пунктів. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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Зазначається, що ворог завдав авіаційний удар по П’ятихаткам та Новодарівці.
158 БпЛА різної модифікації атакували Червонодніпровку, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.
21 обстрілом з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку, Левадне, Новоандріївку.
253 артобстріли завдано по території Червонодніпровки, Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Степногірська.
Надійшло 8 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.
На Запоріжжі окупанти проводять інвентаризацію захоплених земель - Центр нацспротиву 01.06.24, 16:38 • 37969 переглядiв