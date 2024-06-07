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На промышленном объекте в Киевской области возник пожар из-за обстрела России
7 июня: Всемирный день безопасности пищевых продуктов, Международный день специалистов в сфере поставок
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Оккупанты 434 раза ударили по Запорожской области
В течение дня оккупанты нанесли 434 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области, включая авиаудары, атаки беспилотников и РСЗО, в результате чего были разрушены жилые дома, но жертв среди гражданского населения не было.
Воздушные силы сбили 48 ударных БПЛА
Военно-воздушные силы Украины сбили 48 ударных беспилотников и 5 крылатых ракет во время российской воздушной атаки на объекты критически важной инфраструктуры в нескольких регионах Украины.
В Японии произошел взрыв на судостроительном заводе, есть пострадавшие
Семь рабочих получили ранения в результате взрыва на судоверфи в Осаке, Япония, во время сварочных и очистных работ с использованием газа.
Зеленский на следующей неделе посетит Германию
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Германию 11 июня, чтобы выступить в парламенте Германии и принять участие в конференции по восстановлению Украины, организованной Министерством иностранных дел Германии.
В Черном море 1 вражеский корабль-Генштаб
По данным Генерального штаба, в Черном море находится 1 вражеский корабль, а в Азовском - 10, с 3 носителями крылатых ракет "Калибр", способных запускать до 24 ракет.
На промышленном объекте в Киевской области возник пожар из-за обстрела России
Из-за российской атаки на промышленном объекте в Киевской области возник пожар, при этом системы противовоздушной обороны работали, и сообщений о жертвах не поступало.
7 июня: Всемирный день безопасности пищевых продуктов, Международный день специалистов в сфере поставок
Во Всемирный день безопасности пищевых продуктов страны проводят мероприятия, направленные на повышение осведомленности о важности безопасного питания и профилактики пищевых отравлений, от которых ежегодно умирает более 400 000 человек.
Россия отправила военные корабли на учения на Кубу вблизи США
Россия направляет военные корабли, включая атомную подводную лодку и фрегат, на Кубу для проведения военно-морских учений вблизи берегов Соединенных Штатов.
Столтенберг: НАТО не планирует отправлять военных в Украину
НАТО не планирует направлять военный персонал в Украину, но продолжают предоставлять Украине оружие и долгосрочную финансовую поддержку.
В Хмельницкой области прогремели взрывы
Взрывы произошли в Хмельницкой области около 4: 00 утра 7 июня, вероятно, они были вызваны российскими крылатыми ракетами и боевыми беспилотниками, нацеленными на этот район.