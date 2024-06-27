Окупанти 295 разів ударили по Запорізькій області
Київ • УНН
Окупанти завдали 295 ударів по Запорізькій області, завдавши авіаударів з використанням безпілотних літальних апаратів і артилерії по 6 населених пунктах, в результаті чого були зруйновані житлові будинки, але жертв серед цивільного населення не було.
Впродовж доби окупанти 295 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 6 населених пунктів. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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Зазначається, що ворог завдав авіаційний удар по Новоандріївці.
Також 111 БпЛА різної модифікації скерували на Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.
Окрім того, 6 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине.
177 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.
Надійшло 6 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.
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