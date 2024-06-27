В течение суток оккупанты 295 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 6 населенных пунктов. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

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Отмечается, что враг нанес авиационный удар по Новоандреевке.

Также 111 БпЛА различной модификации направили на Гуляйполе, Левадное, Работино, малую Токмачка, Малиновку и Ново Андреевку.

Кроме того, 6 обстрелов РСЗО накрыли малую Токмачка и Работино.

177 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работиного, Левадного и Малиновки. говорится в сообщении.

Поступило 6 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

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