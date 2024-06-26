В среду, 26 июня, в одном из районов Запорожья утонул 11-летний мальчик. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Сегодня, 26 июня, в 13:40 в Службу спасения "101" поступило сообщение от неравнодушных прохожих о том, что в одном из районов города Запорожье в воде исчез ребенок.

Свидетели говорят, что двое детей пошли купаться, через некоторое время один мальчик вышел из воды, а второй нет. Женщина, которая отдыхала неподалеку добралась до ориентировочного места нахождения ребенка, но не нашла его.

Водолазы аварийно-спасательного отряда спецназначения ГСЧС Запорожья на моторной лодке обследовали территорию реки Днепр и обнаружили тело ребенка без признаков жизни и передали полиции для проведения судмедэкспертизы - рассказали спасатели.

Отмечается, что от ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области привлекалось 9 водолазов-спасателей и 3 моторных лодки, от Запорожской городской спасательно-водолазной службы - 3 сотрудника и 1 лодка.

Трагедия на Хмельнитчине: во время купания утонули двое подростков

Напомним

Согласно данным ГСЧС, на прошлой неделе, в течение 17-23 июня, на водоемах по всей Украине погибло 38 человек, а сегодня в Сумской области спасатели вытащили из пруда тела еще двух человек.