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У Запоріжжі потонув 11-річний хлопчик

Київ • УНН

 • 22619 перегляди

У річці в Запорізькому районі потонув 11-річний хлопчик, тіло якого знайшли водолази-рятувальники і передали поліції.

У Запоріжжі потонув 11-річний хлопчик

У середу, 26 червня, в одному з районів Запоріжжя потонув 11-річний хлопчик. Про це пише УНН з посиланням на ДСНС.

Деталі

Сьогодні, 26 червня, о 13:40 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення від небайдужих перехожих про те, що в одному з районів міста Запоріжжя у воді зникла дитина.

Свідки кажуть, що двоє дітей пішли купатися, через деякий час один хлопчик вийшов з води, а другий ні. Жінка, яка відпочивала неподалік дісталася до орієнтовного місця знаходження дитини, але не знайшла його.

Водолази аварійно-рятувального загону спецпризначення ДСНС Запоріжжя на моторному човні обстежили територію річки Дніпро та виявили тіло дитини без ознак життя і передали поліції для проведення судмедекспертизи 

- розповіли рятувальники. 

Зазначається, що від ГУ ДСНС України у Запорізькій області залучалося 9 водолазів-рятувальників та 3 моторних човни, від Запорізької міської рятувально-водолазної служби – 3 співробітники та 1 човен.

Трагедія на Хмельниччині: під час купання потонули двоє підлітків02.06.24, 21:21 • 54825 переглядiв

Нагадаємо

Згідно з даними ДСНС, минулого тижня, протягом 17-23 червня, на водоймах по всій Україні загинуло 38 людей, а сьогодні в Сумській області рятувальники витягли зі ставка тіла ще двох людей.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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