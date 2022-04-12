Окупанти б'ють по нафтобазах: чи сильний вплив на посівну

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“Насправді, наша посівна кампанія йде своїм ходом, і, дякуючи уряду, у нас за рахунок того, що було зменшено мито і акциз на нафту і нафтові продукти, ціни на паливо зменшилися, сьогодні вони вже навіть у роздрібних мережах – 32-33 грн. До цього часу були 45 і 47, відповідно, у нас є на сьогодні та кількість палива, яка необхідна для проведення весняно-польових робіт. Тому, не дивлячись на авіаудари або бомбардування ворога, посівна йде своїм ходом”, - зазначає співрозмовник.

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З його слів, прогнозувати майбутнє в цьому ключі наразі дуже важко, адже ситуація щодня змінюється кардинально.

“Відповідно, сказати, якщо будуть продовжені бомбардування наших основних стратегічних об’єктів по нафті, яким чином (це вплине на посівну – ред.),.. звичайно, що негативно. Коли, як це буде, чи будуть додаткові поставки імпорту з Європи, світу – важко прогнозувати. Тому, говорити зараз про якісь наслідки того, шо може трапитись – це пальцем в небо”, - вважає фахівець.

На запитання про те, чи наразі можна говорити, що окупанти завдають удари по нафтобазах для того, щоб вплинути на посівну, він відзначає, що логіку агресора зрозуміти дуже важко.

“Вона заключається, мабуть, і в тому, правда, що ви сказали, в тому, що агресор хоче дійсно зруйнувати основні інфраструктурні об’єкти, які для нас надзвичайно важливі, в тому числі і нафтобази, в тому числі і тому, що у нас йде посівна кампанія. Тому зараз давати якісь меседжі, що “у нас тут все зруйновано” або “ми стоїмо”, я б не хотів”, - каже Ліссітса.

При цьому він вказує на те, що у посівної кампанії на сьогодні є маса проблем.

“Мова на сьогоднішній день про це не йде. Мова йде про наступне – про те, чи є зараз паливо, доступне зараз для наших регіонів. Воно є. Так, воно відносно дороге, порівняно з минулим роком, але воно є. Яка ситуація буде у майбутньому – все залежить від ситуації на військовому фронті”, - додав співрозмовник.

Нагадаємо

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський повідомляв, що через війну посівна площа в Україні зменшилася на 3,5 мільйонів гектарів.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, врожай, у тому числі зернових, цього року може бути на 20% менший, ніж торік. Очільник уряду впевнений, що росія цілеспрямовано прагне створити продуктову кризу у світі, знищуючи зерносховища та нафтобази в Україні.