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Оккупанты бьют по нефтебазам: сильное ли влияние на посевную

Киев • УНН

 • 197775 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Несмотря на авиаудары и бомбардировки врага, посевная кампания в Украине идет своим ходом. Об этом в комментарии УНН рассказал президент Украинского клуба аграрного бизнеса Алекс Лисситса.

Оккупанты бьют по нефтебазам: сильное ли влияние на посевную

Цитата

“На самом деле, наша посевная кампания идет своим ходом, и, благодаря правительству, у нас за счет того, что была уменьшена пошлина и акциз на нефть и нефтяные продукты, цены на топливо уменьшились, сегодня они уже даже в розничных сетях - 32-33 грн. До этого времени были 45 и 47, соответственно, у нас есть на сегодня и количество топлива, которое необходимо для проведения весенне-полевых работ. Поэтому, несмотря на авиаудары или бомбардировки врага, посевная идет своим ходом”, - отмечает собеседник.

Детали

По его словам, прогнозировать будущее в этом ключе сейчас очень тяжело, ведь ситуация каждый день меняется кардинально.

“Соответственно, сказать, если будут продолжены бомбардировки наших основных стратегических объектов по нефти, каким образом (это повлияет на посевную - ред.),.. конечно, отрицательно. Когда, как это будет, будут ли дополнительные поставки импорта из Европы, мира - трудно прогнозировать. Поэтому говорить сейчас о каких-то последствиях того, что может случиться - это пальцем в небо”, - считает специалист.

На вопрос о том, можно ли сейчас говорить, что оккупанты наносят удары по нефтебазах для того, чтобы повлиять на посевную, он отмечает, что логику агрессора понять очень трудно.

“Она заключается, пожалуй, и в том, правда, что вы сказали, в том, что агрессор хочет действительно разрушить основные инфраструктурные объекты, которые для нас чрезвычайно важны, в том числе и нефтебазы, в том числе и потому, что у нас идет посевная кампания. Поэтому сейчас давать какие-то месседжи, что “у нас тут все разрушено” или “мы стоим”, я бы не хотел”, - говорит Лисситса.

При этом он указывает на то, что у посевной кампании на сегодня есть масса проблем.

“Речь на сегодняшний день об этом не идет. Речь идет о следующем - о том, есть ли сейчас топливо, доступное сейчас для наших регионов. Оно есть. Да, оно относительно дорогое, по сравнению с прошлым годом, но оно есть. Какая ситуация будет в будущем - все зависит от ситуации на военном фронте”, - добавил собеседник.

Напомним

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский сообщал, что из-за войны посевная площадь в Украине уменьшилась на 3,5 миллиона гектаров.

По словам Премьер-министра Дениса Шмигаля, урожай, в том числе зерновых, в этом году может быть на 20% меньше, чем в прошлом году. Глава правительства уверен, что россия целенаправленно стремится создать продуктовый кризис в мире, уничтожая зернохранилища и нефтебазы в Украине.

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