Посівна в умовах воєнного стану: урожай може скоротитися на 20% - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Врожай, у тому числі зернових, цього року може бути на 20% менший, ніж торік. Таку думку висловив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю під час національного телевізійного марафону єдиних новин, пише УНН.
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«Посівна розпочалася. На сьогодні вона триває у 22 областях України на приблизно 80% тієї площі, яка засіювалася минулого року. При цьому озимі засіяні на 5% більше, ніж минулого року. Приблизно ми розуміємо, що ми станом на сьогодні будемо мати на 20% менший врожай, ніж минулого року», - сказав Шмигаль.
Деталі
Шмигаль запевнив, що Україна не матиме проблем із забезпеченням продовольством українців.
Окрім того, Шмигаль зауважив, що росія цілеспрямовано прагне створити продуктову кризу у світі, знищуючи зерносховища та нафтобази в Україні.
Доповнення
Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський повідомляв, що через війну посівна площа в Україні зменшилася на 3,5 мільйонів гектарів.