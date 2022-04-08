Посівна в умовах воєнного стану: урожай може скоротитися на 20% - Шмигаль

Цитата

«Посівна розпочалася. На сьогодні вона триває у 22 областях України на приблизно 80% тієї площі, яка засіювалася минулого року. При цьому озимі засіяні на 5% більше, ніж минулого року. Приблизно ми розуміємо, що ми станом на сьогодні будемо мати на 20% менший врожай, ніж минулого року», - сказав Шмигаль.

Деталі

Шмигаль запевнив, що Україна не матиме проблем із забезпеченням продовольством українців.

Окрім того, Шмигаль зауважив, що росія цілеспрямовано прагне створити продуктову кризу у світі, знищуючи зерносховища та нафтобази в Україні.

Доповнення

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський повідомляв, що через війну посівна площа в Україні зменшилася на 3,5 мільйонів гектарів.