Через війну посівну неможливо провести на 3,5 млн га - міністр
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Через війну посівна площа в Україні зменшилася на 3,5 мільйонів гектарів, повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський в ефірі марафону UAразом, пише УНН.
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«Сьогодні через бойові дії неможливо провести посівну на площі 3,5 млн га с/г земель. Відповідно скорочуються й обсяги майбутніх виручених коштів», - пояснив Микола Сольський, якого цитують у Мінагрополітики.
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Як зазначив Сольський, сьогодні держава рекомендує аграріям та фермерам сіяти насамперед ті культури, тонна яких коштує дорожче, а з гектара – менший за розмірами збір урожаю, щоб спростити логістику з вивезення урожаю за рахунок меншого об’єму. Це, зокрема, стосується соняшника, ріпака та сої.
Він вказав, що аграрії наразі повністю забезпечені насіннєвим матеріалом. Стосовно забезпечення пальним, Сольський відповів, що наразі є певний прогнозований дефіцит, але прямо зараз фермери мають можливість брати необхідне пальне для посівної. «Зрозуміло, що посівна тільки розпочинається, і обсяг пального треба збільшувати, але в ринковій економіці з таким ініціативним свідомим народом, як наш, особливо з фермерами, рішення буде знайдено», – запевнив він.
Найбільшим викликом, як зазначив міністр, залишається питання вивезення зерна з країни. «Суттєве обмеження експортних логістичних можливостей напряму впливає на те, скільки фермери й аграрії можуть продати зерна – відповідно, скільки отримати грошей, які необхідні для зарплат, посівної, виплати орендарям тощо. Це найскладніша річ», – зауважив він.
Тому пріоритетними завданнями на сьогодні є: налагодити логістику, дати можливість фермерам далі працювати та отримувати прибутки, втримати бізнес, виплатити оренду плату селянам і забезпечити зайнятість працівників.
Стосовно гарантій продовольчої безпеки світу Сольський підкреслив, що сьогодні усім державам треба адекватно і глибоко розуміти складність ситуації та докладати максимум зусиль, аби зупинити цю війну.
Довідково
Торік, за попередніми даними областей, очікувалося, що площа посівів сільськогосподарських культур в усіх категоріях господарств під урожай мала бути в межах 28,1 млн га. При цьому, за даними Мінагрополітики, у 2021-му агровиробники посіяли 7,5 млн га ярих зернових та зернобобових культур.