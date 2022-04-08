Посевная в условиях военного положения: урожай может сократиться на 20% - Шмыгаль

Цитата

"Посевная началась. На сегодня она продолжается в 22 областях Украины на примерно 80% той площади, которая засеивалась в прошлом году. При этом озимые засеяны на 5% больше, чем в прошлом году. Примерно мы понимаем, что мы по состоянию на сегодня будем иметь на 20% меньший урожай, чем в прошлом году", - сказал Шмыгаль.

Детали

Шмыгаль заверил, что Украина не будет иметь проблем с обеспечением продовольствием украинцев.

Кроме того, Шмыгаль заметил, что россия целенаправленно стремится создать продуктовый кризис в мире, уничтожая зернохранилища и нефтебазы в Украине.

Дополнение



Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольскийсообщал, что из-за войны посевная площадь в Украине уменьшилась на 3,5 миллионов гектаров.