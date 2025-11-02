Одеський клуб потрапив у скандал через російську музику

В Одесі спалахнув скандал через російську музику в розважальному закладі. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Так, напередодні у клубі Palladium діджей увімкнув пісню російського виконавця перед публікою у понад 1000 людей, після чого всі почали підспівувати.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер уже відреагував на ситуацію.

Жодної російської музики - ні в клубах, ні в інших публічних місцях! Одеса - місто, яке майже щодня потерпає від російських атак. І в цей час у нічному клубі вмикають пісні російських виконавців. І це на четвертому році повномасштабної війни. Поки наші захисники віддають своє життя, хтось розважається під саундтреки країни-агресора, зневажаючи пам’ять про загиблих