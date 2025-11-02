Одеський клуб потрапив у скандал через російську музику
Київ • УНН
В Одесі розгорівся скандал через російську музику в клубі Palladium, де діджей увімкнув пісню російського виконавця. Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер доручив розібратися в ситуації та надати правову оцінку діям закладу.
В Одесі спалахнув скандал через російську музику в розважальному закладі. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.
Деталі
Так, напередодні у клубі Palladium діджей увімкнув пісню російського виконавця перед публікою у понад 1000 людей, після чого всі почали підспівувати.
Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер уже відреагував на ситуацію.
Жодної російської музики - ні в клубах, ні в інших публічних місцях! Одеса - місто, яке майже щодня потерпає від російських атак. І в цей час у нічному клубі вмикають пісні російських виконавців. І це на четвертому році повномасштабної війни. Поки наші захисники віддають своє життя, хтось розважається під саундтреки країни-агресора, зневажаючи пам’ять про загиблих
Він повідомив, що дав доручення відповідним Департаментам ОВА розібратися в ситуації та надати правову оцінку діям закладу.
"Організатори мають пояснити, як таке взагалі стало можливим у місті, яке офіційно визнано територією бойових дій. Одеса - українське місто. Хто забув - нагадаємо", - додав керівник ОВА.
Нагадаємо
У вересні правоохоронці притягнули до відповідальності 23-річного адміністратора закладу в Ірпені (Київська область), де лунала пісня російського виконавця. Інцидент виявили під час моніторингу соцмереж, складено адмінматеріали за дрібне хуліганство.
