Одесский клуб попал в скандал из-за российской музыки

В Одессе разгорелся скандал из-за русской музыки в развлекательном заведении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Так, накануне в клубе Palladium диджей включил песню российского исполнителя перед публикой более чем в 1000 человек, после чего все начали подпевать.

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер уже отреагировал на ситуацию.

Никакой русской музыки - ни в клубах, ни в других публичных местах! Одесса - город, который почти ежедневно страдает от российских атак. И в это время в ночном клубе включают песни российских исполнителей. И это на четвертом году полномасштабной войны. Пока наши защитники отдают свою жизнь, кто-то развлекается под саундтреки страны-агрессора, пренебрегая памятью о погибших