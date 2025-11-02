Одесский клуб попал в скандал из-за российской музыки

$42.080.01
48.980.00
ukenru
1 ноября, 14:21 • 18510 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06 • 34258 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30 • 43217 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 65288 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 60642 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 39749 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 53210 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 43489 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15 • 37360 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 36731 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 21071 просмотра
Зеленский анонсировал новую зимнюю поддержку: прямая помощь, бесплатные поездки и чекапы1 ноября, 13:47 • 13098 просмотра
ЮНЕСКО включило две украинские даты в Календарь памятных дат 2026–2027 годовPhoto1 ноября, 13:59 • 4032 просмотра
Это не страшно: "Мадьяр" анонсировал блэкауты в россии1 ноября, 15:47 • 13668 просмотра
На Покровском направлении командование рф приказало расстреливать женщин-военных, которые отказываются идти в бой - партизаны1 ноября, 16:11 • 8606 просмотра
публикации
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 65289 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября1 ноября, 06:00 • 60643 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 73947 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов31 октября, 12:08 • 66398 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 58218 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Сырский
Музыкант
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Днепропетровская область
Покровск
Соединённые Штаты
Днепр
Реклама
УНН Lite
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 21073 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo1 ноября, 08:30 • 43219 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 73947 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 45927 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 54369 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Золото
The Economist

Одесский клуб попал в скандал из-за российской музыки

Киев • УНН

 • 670 просмотра

В Одессе разгорелся скандал из-за российской музыки в клубе Palladium, где диджей включил песню российского исполнителя. Начальник Одесской ОВА Олег Кипер поручил разобраться в ситуации и дать правовую оценку действиям заведения.

Одесский клуб попал в скандал из-за российской музыки

В Одессе разгорелся скандал из-за русской музыки в развлекательном заведении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Подробности

Так, накануне в клубе Palladium диджей включил песню российского исполнителя перед публикой более чем в 1000 человек, после чего все начали подпевать.

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер уже отреагировал на ситуацию.

Никакой русской музыки - ни в клубах, ни в других публичных местах! Одесса - город, который почти ежедневно страдает от российских атак. И в это время в ночном клубе включают песни российских исполнителей. И это на четвертом году полномасштабной войны. Пока наши защитники отдают свою жизнь, кто-то развлекается под саундтреки страны-агрессора, пренебрегая памятью о погибших

- написал Кипер.

Он сообщил, что дал поручение соответствующим Департаментам ОВА разобраться в ситуации и дать правовую оценку действиям заведения.

"Организаторы должны объяснить, как такое вообще стало возможным в городе, который официально признан территорией боевых действий. Одесса - украинский город. Кто забыл - напомним", - добавил руководитель ОВА.

Напомним

В сентябре правоохранители привлекли к ответственности 23-летнего администратора заведения в Ирпене (Киевская область), где звучала песня российского исполнителя. Инцидент выявили во время мониторинга соцсетей, составлены админматериалы за мелкое хулиганство.

Танцы на Аллее Героев под русскую музыку: в Чернигове родителей школьниц привлекут к ответственности19.09.25, 15:34 • 4299 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоУНН-Одесса
Война в Украине
Олег Кипер
Одесса