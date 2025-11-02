Одесский клуб попал в скандал из-за российской музыки
В Одессе разгорелся скандал из-за российской музыки в клубе Palladium, где диджей включил песню российского исполнителя. Начальник Одесской ОВА Олег Кипер поручил разобраться в ситуации и дать правовую оценку действиям заведения.
В Одессе разгорелся скандал из-за русской музыки в развлекательном заведении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Так, накануне в клубе Palladium диджей включил песню российского исполнителя перед публикой более чем в 1000 человек, после чего все начали подпевать.
Начальник Одесской ОВА Олег Кипер уже отреагировал на ситуацию.
Никакой русской музыки - ни в клубах, ни в других публичных местах! Одесса - город, который почти ежедневно страдает от российских атак. И в это время в ночном клубе включают песни российских исполнителей. И это на четвертом году полномасштабной войны. Пока наши защитники отдают свою жизнь, кто-то развлекается под саундтреки страны-агрессора, пренебрегая памятью о погибших
Он сообщил, что дал поручение соответствующим Департаментам ОВА разобраться в ситуации и дать правовую оценку действиям заведения.
"Организаторы должны объяснить, как такое вообще стало возможным в городе, который официально признан территорией боевых действий. Одесса - украинский город. Кто забыл - напомним", - добавил руководитель ОВА.
В сентябре правоохранители привлекли к ответственности 23-летнего администратора заведения в Ирпене (Киевская область), где звучала песня российского исполнителя. Инцидент выявили во время мониторинга соцсетей, составлены админматериалы за мелкое хулиганство.
