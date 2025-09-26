Одещина: російські дрони пошкодили трансформатори об'єкта транспортної інфраструктури
Київ • УНН
Вночі Одеська область зазнала атаки російських дронів, пошкоджено трансформатори об'єкта транспортної інфраструктури. Пожежу оперативно ліквідували, постраждалих немає.
Одеська область уночі зазнала атаки російських військ дронами, пошкоджено трансформатори об'єкта транспортної інфраструктури, повідомив у п'ятницю голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.
Уночі ворог атакував Одещину ударними безпілотниками. Близько 2 годин підрозділи ППО відбивали ворожу атаку, спрямовану на об’єкти цивільної інфраструктури області. Попри активну роботу ППО, внаслідок атаки, зокрема, пошкоджено трансформатори одного з об'єктів транспортної інфраструктури
З його слів, сталося загоряння. Співробітники ДСНС оперативно ліквідували пожежу, зазначив голова ОВА.
"На щастя, люди не постраждали", - повідомив Кіпер.
