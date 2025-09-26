Одесская область: российские дроны повредили трансформаторы объекта транспортной инфраструктуры
Киев • УНН
Ночью Одесская область подверглась атаке российских дронов, повреждены трансформаторы объекта транспортной инфраструктуры. Пожар оперативно ликвидировали, пострадавших нет.
Одесская область ночью подверглась атаке российских войск дронами, повреждены трансформаторы объекта транспортной инфраструктуры, сообщил в пятницу глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.
Ночью враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. Около 2 часов подразделения ПВО отражали вражескую атаку, направленную на объекты гражданской инфраструктуры области. Несмотря на активную работу ПВО, в результате атаки, в частности, повреждены трансформаторы одного из объектов транспортной инфраструктуры
По его словам, произошло возгорание. Сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали пожар, отметил глава ОВА.
"К счастью, люди не пострадали", - сообщил Кипер.
