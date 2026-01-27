Одеса: завершено пошуково-рятувальні роботи, троє загиблих та 25 постраждалих

Фото: ДСНС України

В Одесі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російської атаки 27 січня. Наразі відомо про трьох загиблих і 25 постраждалих, повідомляє УНН з посиланням на Telegram начальника Одеської МВА Сергія Лисака.

Деталі

Водночас триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Комунальні служби продовжують працювати у посиленому режимі: розбирають завали, розчищають проїзди.

Задіяно 26 одиниць спецтехніки. Працює 56 співробітників комунальних служб. Вже вивезено 380 м³ уламків - зазначив Лисак.

Крім того, на місцях продовжують функціонувати оперативні штаби.

Мешканці постраждалих будинків можуть звернутися туди для оформлення документів на отримання матеріальної допомоги з міського бюджету та консультацій щодо компенсації за державною програмою "єВідновлення" - додав Лисак.

