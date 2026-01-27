$43.130.01
Ексклюзив
15:20 • 2292 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
14:04 • 5390 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
13:14 • 17325 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
12:39 • 14053 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
12:15 • 12174 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
11:34 • 21421 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
10:00 • 24992 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
27 січня, 08:29 • 16794 перегляди
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
Ексклюзив
27 січня, 07:30 • 18835 перегляди
У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
26 січня, 17:23 • 33587 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Одеса: завершено пошуково-рятувальні роботи, троє загиблих та 25 постраждалих

Київ • УНН

 • 232 перегляди

В Одесі завершено пошуково-рятувальні роботи після російської атаки 27 січня. Відомо про трьох загиблих та 25 постраждалих.

Одеса: завершено пошуково-рятувальні роботи, троє загиблих та 25 постраждалих
Фото: ДСНС України

В Одесі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російської атаки 27 січня. Наразі відомо про трьох загиблих і 25 постраждалих, повідомляє УНН з посиланням на Telegram начальника Одеської МВА Сергія Лисака.

Деталі

Водночас триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Комунальні служби продовжують працювати у посиленому режимі: розбирають завали, розчищають проїзди.

Задіяно 26 одиниць спецтехніки. Працює 56 співробітників комунальних служб. Вже вивезено 380 м³ уламків

- зазначив Лисак.

Крім того, на місцях продовжують функціонувати оперативні штаби.

Мешканці постраждалих будинків можуть звернутися туди для оформлення документів на отримання матеріальної допомоги з міського бюджету та консультацій щодо компенсації за державною програмою "єВідновлення"

- додав Лисак.

В Одесі кількість жертв нічної російської атаки зросла до трьох27.01.26, 15:19 • 1702 перегляди

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Сергій Лисак
Одеса